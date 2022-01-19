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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220119/mutsenietse-1768605010.html
Муцениеце назвала стоимость одного своего съемочного дня
Муцениеце назвала стоимость одного своего съемочного дня - РИА Новости, 19.01.2022
Муцениеце назвала стоимость одного своего съемочного дня
Агата Муцениеце назвала стоимость одного своего съемочного дня в кино. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T18:31
2022-01-19T18:31
шоубиз
шоу-бизнес
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Агата Муцениеце назвала стоимость одного своего съемочного дня в кино.В интервью на YouTube-канале SharesPro она отметила, что пост в ее Instagram стоит 300 тысяч рублей, а сторис – около 200. На YouTube-канале артистки рекламный слот стоит 500 тысяч рублей. Итого, по словам девушки, "набегает нормально".Актриса призналась, что хочет приобрести дом и готова потратить на него около 20 миллионов рублей."Я дом хочу купить. Пока не выбрала его, ищу. Я хочу деревянный, с баней, небольшой, с милым участком… Готова заплатить за него 20 с чем-нибудь миллионов рублей", – сказала звезда.Агата призналась, что оплачивает расходы на водителя и двух нянь. Но при этом она "тратит меньше, чем зарабатывает", а также много вещей получает в подарок.Звезда воспитывает двоих детей от Павла Прилучного. Недавно экс-супруги вместе провели день в Дубаи, чем спровоцировали слухи о возможном воссоединении.
https://ria.ru/20220117/rudkovskaya-1768171742.html
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шоу-бизнес
18:31 19.01.2022
 
Муцениеце назвала стоимость одного своего съемочного дня

Муцениеце назвала стоимость одного своего съемочного дня в кино

© Agata MucenieceКадр из программы #честныйразвод на YouTube-канале актрисы Агаты Муцениеце
Кадр из программы #честныйразвод на YouTube-канале актрисы Агаты Муцениеце
© Agata Muceniece
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Агата Муцениеце назвала стоимость одного своего съемочного дня в кино.

"100 тысяч рублей стоит один съемочный день, но это в кино. Смена – 12 часов. Плюс переработочки… Но переработка отдельно считается", – сказала Агата.

В интервью на YouTube-канале SharesPro она отметила, что пост в ее Instagram стоит 300 тысяч рублей, а сторис – около 200. На YouTube-канале артистки рекламный слот стоит 500 тысяч рублей. Итого, по словам девушки, "набегает нормально".
Актриса призналась, что хочет приобрести дом и готова потратить на него около 20 миллионов рублей.
"Я дом хочу купить. Пока не выбрала его, ищу. Я хочу деревянный, с баней, небольшой, с милым участком… Готова заплатить за него 20 с чем-нибудь миллионов рублей", – сказала звезда.
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Агата призналась, что оплачивает расходы на водителя и двух нянь. Но при этом она "тратит меньше, чем зарабатывает", а также много вещей получает в подарок.

"Мне комфортно так, как я живу. Мне комфортно не считать – вот я захотела что-то и купила. Захотела – потратила в день миллион рублей и не заметила. На шмотки…", – заключила Агата.

Звезда воспитывает двоих детей от Павла Прилучного. Недавно экс-супруги вместе провели день в Дубаи, чем спровоцировали слухи о возможном воссоединении.
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