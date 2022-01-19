https://ria.ru/20220119/mutsenietse-1768605010.html

Муцениеце назвала стоимость одного своего съемочного дня

Муцениеце назвала стоимость одного своего съемочного дня - РИА Новости, 19.01.2022

Муцениеце назвала стоимость одного своего съемочного дня

Агата Муцениеце назвала стоимость одного своего съемочного дня в кино. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T18:31

2022-01-19T18:31

2022-01-19T18:31

шоубиз

шоу-бизнес

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Агата Муцениеце назвала стоимость одного своего съемочного дня в кино.В интервью на YouTube-канале SharesPro она отметила, что пост в ее Instagram стоит 300 тысяч рублей, а сторис – около 200. На YouTube-канале артистки рекламный слот стоит 500 тысяч рублей. Итого, по словам девушки, "набегает нормально".Актриса призналась, что хочет приобрести дом и готова потратить на него около 20 миллионов рублей."Я дом хочу купить. Пока не выбрала его, ищу. Я хочу деревянный, с баней, небольшой, с милым участком… Готова заплатить за него 20 с чем-нибудь миллионов рублей", – сказала звезда.Агата призналась, что оплачивает расходы на водителя и двух нянь. Но при этом она "тратит меньше, чем зарабатывает", а также много вещей получает в подарок.Звезда воспитывает двоих детей от Павла Прилучного. Недавно экс-супруги вместе провели день в Дубаи, чем спровоцировали слухи о возможном воссоединении.

https://ria.ru/20220117/rudkovskaya-1768171742.html

https://ria.ru/20211111/mutsenietse-1758609249.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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шоу-бизнес