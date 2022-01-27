https://ria.ru/20220127/agressiya-1769854256.html

Таджикистан назвал действия Киргизии агрессией, сообщил источник

Таджикистан назвал действия Киргизии агрессией, сообщил источник - РИА Новости, 27.01.2022

Таджикистан назвал действия Киргизии агрессией, сообщил источник

Душанбе расценивает действия киргизских пограничников в ходе сегодняшнего инцидента как агрессию на своей территории, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T18:56

2022-01-27T18:56

2022-01-27T19:08

таджикистан

в мире

киргизия

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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ДУШАНБЕ, 27 янв – РИА Новости, Лидия Исамова. Душанбе расценивает действия киргизских пограничников в ходе сегодняшнего инцидента как агрессию на своей территории, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Таджикистана.Ранее в четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяет гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен."На месте инцидента на таджикско-киргизкой границе сейчас идет разбирательство, действия киргизских пограничников мы расцениваем как агрессию на нашей территории", - сказал он.По его данным, с таджикской стороны есть раненые военнослужащие, но их число он не назвал. "Несколько пограничников получили огнестрельные ранения в ходе перестрелки с пограничниками Киргизии и были госпитализированы в центральной больнице города Исфара", - сказал он."Пограничники на месте инцидента на границе с Киргизией переведены на усиленный вариант (не казарменный) несения службы, это обычная практика в местах подобных инцидентов", - отметил он. По его словам, слышна редкая стрельба на различных участках автодороги Ош-Исфана, на котором и начался вооруженный конфликт между пограничниками двух стран.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.В конце апреля прошлого года в том же районе конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана на водозаборе "Головной" перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Перемирие было достигнуто к вечеру 30 апреля.

https://ria.ru/20220127/strelba-1769852591.html

https://ria.ru/20220127/evakuatsiya-1769845116.html

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таджикистан, в мире, киргизия, столкновения на границе таджикистана и киргизии