https://ria.ru/20220126/zvonki-1769673294.html
Правительство предложило обновить телефонную систему медучреждений
Правительство предложило обновить телефонную систему медучреждений - РИА Новости, 26.01.2022
Правительство предложило обновить телефонную систему медучреждений
Правительство РФ предлагает обновить телефонную систему всех медучреждений страны, что позволит им принимать практически неограниченное количество вызовов в... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T18:52
2022-01-26T18:52
2022-01-26T18:52
общество
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Правительство РФ предлагает обновить телефонную систему всех медучреждений страны, что позволит им принимать практически неограниченное количество вызовов в день, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на оперативном совещании президента с правительством."Сейчас мы с Минцифры считаем целесообразным оснастить все медорганизации страны современными системами цифровой телефонии - провести переход с устаревших аналоговых на цифровые решения... И при создании единого распределенного облачного контакт-центра мы сможем объединить более тысячи различных площадок в общей архитектуре и получить возможность принимать практически неограниченное количество вызовов единовременно", - сказал Чернышенко.Ранее вице-премьер отметил, что ограниченная пропускная способность телеком-инфраструктуры медучреждений является серьезной проблемой.
https://ria.ru/20220126/dozvon-1769663163.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), дмитрий чернышенко, россия
Правительство предложило обновить телефонную систему медучреждений
Чернышенко: власти предлагают обновить систему приема звонков во всех медорганизациях