https://ria.ru/20220126/vaktsiny-1769604316.html

Путин напомнил о незавершенной работе по признанию вакцин от COVID-19

Путин напомнил о незавершенной работе по признанию вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2022

Путин напомнил о незавершенной работе по признанию вакцин от COVID-19

Между РФ и ЕС до сих пор не завершена работа по взаимному признанию вакцин на фоне пандемии, что не способствует активизации бизнес-контактов, считает президент РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T14:02

2022-01-26T14:02

2022-01-26T15:41

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Между РФ и ЕС до сих пор не завершена работа по взаимному признанию вакцин на фоне пандемии, что не способствует активизации бизнес-контактов, считает президент России Владимир Путин."Конечно же, активизации деловых контактов и поездок не способствует то, между Россией и Евросоюзом до сих пор не завершен процесс взаимного признания вакцин и прививочных сертификатов", - сказал Путин в ходе общения с представителями итальянского бизнеса.В этом контексте президент упомянул "недавнее совместное российско-итальянское сравнительное исследование вакцин, проведённое Национальным институтом инфекционных заболеваний в Италии", "по результатам которого российский препарат "Спутник V" продемонстрировал наибольший титр вирусонейтрализующих антител к штамму "омикрон", и вновь доказал, тем самым, свою высокую эффективность".

https://ria.ru/20220114/sputnik-1767766920.html

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