https://ria.ru/20220126/ukraina-1769612470.html

Посол Украины предупредил об "эффекте бабочки" из-за событий в стране

Посол Украины предупредил об "эффекте бабочки" из-за событий в стране - РИА Новости, 26.01.2022

Посол Украины предупредил об "эффекте бабочки" из-за событий в стране

Посол Украины Сергей Корсунский со ссылкой на так называемый "эффект бабочки" заявил, что происходящее в стране может повлиять на события в других регионах... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T14:32

2022-01-26T14:32

2022-01-26T14:34

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ТОКИО, 26 янв – РИА Новости. Посол Украины Сергей Корсунский со ссылкой на так называемый "эффект бабочки" заявил, что происходящее в стране может повлиять на события в других регионах мира, включая японские острова, которые находятся в тысячах километров от места событий.В последнее время США и западные страны обвиняют Россию в якобы усилении "агрессивных действий" на границе с Украиной. В Москве бездоказательные обвинения отрицают заявляя, что никого не должно интересовать как Россия перемещает войска в пределах своей территории, никаких планов по вторжению на Украину не вынашивает и никогда не угрожала украинскому народу. РФ подчеркивает, что заявления об "агрессии" Москвы используются как предлог, чтобы разместить больше военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ."То, что происходит в Восточной Европе, это не только про Украину, это однозначно может оказать влияние на мировую арену, и даже на Японию, которая находится в тысячах километров. Надеюсь, что вы со мной согласитесь, но "эффект бабочки" здесь (на Украине – ред.) может резонировать даже на расстояние в тысячи километров и отразиться обратно", - подчеркнул посол Украины в Японии в ходе выступления в пресс-клубе для иностранных СМИ.Термин "эффект бабочки" обычно используют в естественных науках для обозначения свойства ряда хаотичных систем, когда даже небольшое влияние на систему может иметь самые непредсказуемые последствия, в том числе совершенно в других местах.По словам Корсунского, "на протяжении последних недель на границе наблюдается значительное число российских военных", которые прибывают к границе Украины, "проводят там учения, разбивают там лагеря и на самом деле готовят себя к тому, чтобы провести атаку на Украину"."Это не что-то новое. Мы видели такое и раньше. То, что сейчас беспокоит, это то, что мы наблюдаем прибытие многочисленных военных с российского Дальнего Востока, из регионов на российско-китайской границе. То есть они перебросили силы с Дальнего Востока к границе с Украиной и выстроили вторую линию военных сооружений", - добавил посол.

https://ria.ru/20220126/ukraine-1769502643.html

https://ria.ru/20220126/katastrofa-1769530002.html

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в мире, украина, япония, нато, восточная европа, сергей корсунский, россия