Украина не собирается нападать на Россию, заявил посол в Японии
Посол Украины в Японии Корсунский: мы не собираемся когда-либо нападать на Россию
© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие
ТОКИО, 26 янв – РИА Новости. Украина не собирается когда-либо нападать на Россию и решать вопрос по Донбассу "силовыми методами", заявил посол Украины в Японии Сергей Корсунский.
"Как утверждения России о том, что НАТО угрожает интересам РФ, относятся к Украине? У нас нет баз НАТО на Украине. Да, мы проводим учения, да мы участвуем во многих маневрах НАТО. Но это наше суверенное право быть друзьями и участвовать в инициативах по безопасности по нашему выбору. Мы никому не угрожаем. Мы никогда не угрожали России. Мы никогда не будем нападать на Россию. Мы тысячи раз заявляли на всех уровнях, что Украина не намеревается нападать на Россию. Никогда в жизни. Мы не станем решать вопрос по Донбассу силовым способом. Мы придерживаемся пути переговоров. Мы пытаемся найти любой возможный компромисс, чтобы двигаться дальше", - подчеркнул дипломат в ходе выступления в японском пресс-клубе для иностранных СМИ.
В последнее время США и западные страны обвиняют Россию в якобы усилении "агрессивных действий" на границе с Украиной. В Москве бездоказательные обвинения отрицают заявляя, что никого не должно интересовать как Россия перемещает войска в пределах своей территории, никаких планов по вторжению на Украину не вынашивает и никогда не угрожала украинскому народу. РФ подчеркивает, что заявления об "агрессии" Москвы используются как предлог, чтобы разместить больше военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ.