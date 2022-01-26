https://ria.ru/20220126/udalenka-1769593378.html
В Минпросвещения назвали условие перехода на удаленку
В Минпросвещения назвали условие перехода на удаленку - РИА Новости, 26.01.2022
В Минпросвещения назвали условие перехода на удаленку
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что вводить дистанционное обучение, заменяя им традиционное, нельзя, делать это можно, например, при всплеске... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T13:18
2022-01-26T13:18
2022-01-26T13:42
общество
россия
распространение коронавируса
школа
дети
сергей кравцов
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что вводить дистанционное обучение, заменяя им традиционное, нельзя, делать это можно, например, при всплеске заболеваемости коронавирусом."Нельзя сравнивать школы по результатам ЕГЭ. Вот как нельзя вводить дистанционное обучение и заменять традиционное обучение дистанционным обучением, только если это необходимо. Вот пандемия идет, идет всплеск где-то заболевания "омикроном", чтоб сохранить здоровье детей, мы вынужденно эти меры предпринимаем. А потом, когда заболевание отходит, мы видим, что здоровью ничто не угрожает, опять вводим в традиционный режим", - сказал Кравцов на пленарном заседании съезда уполномоченных по правам ребенка.
https://ria.ru/20220126/opasnost-1769531491.html
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общество, россия, школа, дети, сергей кравцов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, образование
13:18 26.01.2022 (обновлено: 13:42 26.01.2022)
В Минпросвещения назвали условие перехода на удаленку
Глава Минпросвещения Кравцов: вводить удаленку можно при всплеске заболеваемости COVID-19