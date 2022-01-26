https://ria.ru/20220126/ucheniya-1769683292.html

На Украине пройдут массовые учения для гражданского населения

На Украине пройдут массовые учения для гражданского населения - РИА Новости, 26.01.2022

На Украине пройдут массовые учения для гражданского населения

Министерство внутренних дел Украины намерено провести массовые учения для гражданского населения на случай возможной чрезвычайной ситуации, сообщила... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T20:27

2022-01-26T20:27

2022-01-26T20:27

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КИЕВ, 26 янв – РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины намерено провести массовые учения для гражданского населения на случай возможной чрезвычайной ситуации, сообщила пресс-служба МВД в среду."МВД проведет массовые учения для гражданского населения на случай чрезвычайной ситуации. Они пройдут в разных регионах страны. В Украине будет проверена работа систем гражданской безопасности в населенных пунктах", - говорится в сообщении на сайте МВД.По словам главы министерства Дениса Монастырского, акцент будет сделан на вопросе безопасного обращения с взрывоопасными предметами.Исполняющий обязанности главы государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщил, что его ведомство уже начало подготовку к этим учениям."В онлайн-режиме была собрана Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям для того, чтобы органы власти на местах глубже поняли содержание учений. Мы проговорили основные вопросы: оповещение, порядок использования защитных сооружений, эвакуацию", - приводит слова Крука сайт МВД.

https://ria.ru/20220126/ukraina-1769485113.html

https://ria.ru/20220126/krym-1769680504.html

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в мире, украина, мвд украины, денис монастырский