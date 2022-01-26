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В России закупят 60 миллионов экспресс-тестов на коронавирус

В России закупят 60 миллионов экспресс-тестов на коронавирус - РИА Новости, 26.01.2022

В России закупят 60 миллионов экспресс-тестов на коронавирус

Власти предполагают закупить 60 миллионов экспресс-тестов на коронавирус, которые направят в регионы России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T17:51

2022-01-26T17:51

2022-01-26T18:13

распространение коронавируса

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

владимир путин

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Власти предполагают закупить 60 миллионов экспресс-тестов на коронавирус, которые направят в регионы России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Предполагается, что мы закупим 60 миллионов экспресс-тест-систем для поставки в регионы страны", - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.Кроме того, по ее словам, также предполагается нарастить объемы секвенирования возбудителей COVID-19 для своевременного выявления новых мутаций вируса, если они будут.Высокий уровень выявляемости коронавируса за счет увеличения тестирования показали Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье, но суточный уровень госпитализации не превышает там 6-9%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."Высокий уровень выявляемости за счет кратного увеличения тестирования на третьей неделе зафиксирован в городах: Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. Но суточный уровень госпитализаций от количества выявленных новых случаев не превышает в этих регионах 6-9 процентов", - сказала она на совещании у президента РФ Владимира Путина.Правительство России держит ситуацию с коронавирусом и реализуемыми мерами на ежедневном контроле, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Ситуация с ковидом и реализуемыми мерами находится на ежедневном контроле правительства. Для целей такой работы, по поручению председателя правительства, создана оперативная рабочая группа под моим кураторством, в эту оперативную рабочую группу вошли представители всех федеральных органов исполнительной власти, которые задействованы в этой работе, и представители всех 85 регионов страны", - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами Правительства.

https://ria.ru/20220125/koronavirus-1769405606.html

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татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир путин