17:51 26.01.2022 (обновлено: 18:13 26.01.2022)
В России закупят 60 миллионов экспресс-тестов на коронавирус
Вице-премьер Голикова: власти закупят 60 миллионов экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник маркирует тест-полоски во время экспресс-тестирования на COVD-19
Медицинский сотрудник маркирует тест-полоски во время экспресс-тестирования на COVD-19
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Власти предполагают закупить 60 миллионов экспресс-тестов на коронавирус, которые направят в регионы России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Предполагается, что мы закупим 60 миллионов экспресс-тест-систем для поставки в регионы страны", - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.
Кроме того, по ее словам, также предполагается нарастить объемы секвенирования возбудителей COVID-19 для своевременного выявления новых мутаций вируса, если они будут.
Высокий уровень выявляемости коронавируса за счет увеличения тестирования показали Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье, но суточный уровень госпитализации не превышает там 6-9%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Высокий уровень выявляемости за счет кратного увеличения тестирования на третьей неделе зафиксирован в городах: Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. Но суточный уровень госпитализаций от количества выявленных новых случаев не превышает в этих регионах 6-9 процентов", - сказала она на совещании у президента РФ Владимира Путина.
Правительство России держит ситуацию с коронавирусом и реализуемыми мерами на ежедневном контроле, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Ситуация с ковидом и реализуемыми мерами находится на ежедневном контроле правительства. Для целей такой работы, по поручению председателя правительства, создана оперативная рабочая группа под моим кураторством, в эту оперативную рабочую группу вошли представители всех федеральных органов исполнительной власти, которые задействованы в этой работе, и представители всех 85 регионов страны", - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами Правительства.