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В Казахстане топ-менеджер частного оператора утильсбора покончил с собой
В Казахстане топ-менеджер частного оператора утильсбора покончил с собой - РИА Новости, 26.01.2022
В Казахстане топ-менеджер частного оператора утильсбора покончил с собой
Правоохранительные органы Нур-Султана расследуют суицид управляющего директора по правовым вопросам раскритикованной президентом Казахстана Касым-Жомартом... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T10:15
2022-01-26T11:03
в мире
казахстан
нур-султан
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НУР-СУЛТАН, 26 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы Нур-Султана расследуют суицид управляющего директора по правовым вопросам раскритикованной президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым компании "Оператор РОП" Руслана Шамшиева, сообщила в среду пресс-служба департамента полиции города."Оператор РОП" являлась уполномоченной правительством организацией, ответственной за реализацию принципа расширенных обязательств производителей (импортеров) в Казахстане, в том числе за взимание утилизационного сбора. По информации некоторых СМИ, компания "Оператор РОП" связана с младшей дочерью экс-президента Казахстана Алией Назарбаевой.В пресс-службе уточнили, что речь идет о Шамшиеве.Ранее в среду агентство по противодействию коррупции сообщило о задержании по подозрению в коррупционных преступлениях вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Ахметжана Примкулова и председателя правления компании "Оператор РОП" Медета Кумаргалиева. Оба задержанных водворены в изолятор временного содержания Нур-Султана.Токаев, выступая 11 января в парламенте, заявил, что у предпринимателей и в обществе множество вопросов вызывает деятельность частной компании "Оператор РОП". Тогда же Токаев поручил правительству принять меры по прекращению распоряжения утилизационным сбором этой компанией, так как этим, по его мнению, должна заниматься государственная организация, как в зарубежных странах. Кроме того, президент поручил пересмотреть ставки этих сборов. После этого правительство передало функции администрирования утилизационного сбора от "Оператор РОП" к госкомпании "Жасыл даму".
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в мире, казахстан, нур-султан
10:15 26.01.2022 (обновлено: 11:03 26.01.2022)
 
В Казахстане топ-менеджер частного оператора утильсбора покончил с собой

Полиция расследует суицид топ-менеджера раскритикованного Токаевым оператора утильсбора

© REUTERS / Turar KazangapovСотрудники силовых структур в Нур-Султане
Сотрудники силовых структур в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / Turar Kazangapov
Сотрудники силовых структур в Нур-Султане. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 26 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы Нур-Султана расследуют суицид управляющего директора по правовым вопросам раскритикованной президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым компании "Оператор РОП" Руслана Шамшиева, сообщила в среду пресс-служба департамента полиции города.
"Оператор РОП" являлась уполномоченной правительством организацией, ответственной за реализацию принципа расширенных обязательств производителей (импортеров) в Казахстане, в том числе за взимание утилизационного сбора. По информации некоторых СМИ, компания "Оператор РОП" связана с младшей дочерью экс-президента Казахстана Алией Назарбаевой.
"По факту обнаружения трупа мужчины отделом полиции района "Есиль" возбуждено уголовное дело по статье 105 уголовного кодекса (доведение до самоубийства – ред.). В настоящее время в целях обеспечения полноты и объективности расследования проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что речь идет о Шамшиеве.
Ранее в среду агентство по противодействию коррупции сообщило о задержании по подозрению в коррупционных преступлениях вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Ахметжана Примкулова и председателя правления компании "Оператор РОП" Медета Кумаргалиева. Оба задержанных водворены в изолятор временного содержания Нур-Султана.
Токаев, выступая 11 января в парламенте, заявил, что у предпринимателей и в обществе множество вопросов вызывает деятельность частной компании "Оператор РОП". Тогда же Токаев поручил правительству принять меры по прекращению распоряжения утилизационным сбором этой компанией, так как этим, по его мнению, должна заниматься государственная организация, как в зарубежных странах. Кроме того, президент поручил пересмотреть ставки этих сборов. После этого правительство передало функции администрирования утилизационного сбора от "Оператор РОП" к госкомпании "Жасыл даму".
Мужчина на избирательном участке №115 в Нур-Султане, Казахстан - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
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