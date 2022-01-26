https://ria.ru/20220126/stroyka-1769552869.html

Бочкарев: на станции БКЛ "Рижская" начали строить пассажирскую платформу

Бочкарев: на станции БКЛ "Рижская" начали строить пассажирскую платформу - РИА Новости, 26.01.2022

Бочкарев: на станции БКЛ "Рижская" начали строить пассажирскую платформу

На станции "Рижская" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро начали строить пассажирскую платформу, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T10:29

2022-01-26T10:29

2022-01-26T10:29

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 26 янв - РИА Недвижимость. На станции "Рижская" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро начали строить пассажирскую платформу, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."На станции "Рижская" полностью завершены горнопроходческие работы. Монолитные работы выполнены на 85%, начался монтаж конструкций пассажирской платформы, и уже закончена укладка бетона на первом участке", – рассказал он.Также на станции продолжается монтаж четырех эскалаторов и инженерных систем. В вестибюле станции ведутся архитектурно-отделочные работы. Началась облицовка стен пассажирской зоны гранитом, добавил заммэра.В целом, по словам Бочкарева, готовность северо-восточного участка БКЛ составляет 86%. Помимо "Рижской", в его состав входят строящиеся станции "Сокольники" и "Марьина Роща", соединительная ветка в электродепо "Нижегородское", возведенные станции "Авиамоторная", "Лефортово", "Электрозаводская", временно функционирующие в составе Некрасовской линии метро.Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. Первый участок нового метрокольца открылся в 2018 году. Сейчас на БКЛ действуют 22 станции, всего их будет 31.

https://ria.ru/20220124/moskva-1769266931.html

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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы