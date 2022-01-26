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https://ria.ru/20220126/stoltenberg-1769701636.html
Генсек НАТО объяснил стягивание сил альянса в Восточную Европу
Генсек НАТО объяснил стягивание сил альянса в Восточную Европу - РИА Новости, 26.01.2022
Генсек НАТО объяснил стягивание сил альянса в Восточную Европу
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс "работает над деэскалацией" ситуации вокруг Украины и отношений с Россией, но усиливает свое присутствие на... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T22:59
2022-01-26T22:59
в мире
йенс столтенберг
франция
нато
черное море
россия
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БРЮССЕЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс "работает над деэскалацией" ситуации вокруг Украины и отношений с Россией, но усиливает свое присутствие на восточном фланге, чтобы "мониторить ситуацию" и предоставить гарантии безопасности союзникам.НАТО в среду направила России ответные предложения по безопасности. Ранее Североатлантический альянс сообщил, что усиливает свое присутствие на восточном направлении в связи с ситуацией вокруг Украины."Мы работаем над деэскалацией, но также готовимся к худшему варианту. Мы повышаем готовность наших сил, мы увеличим свое присутствие, в том числе в районах Балтийского и Черного морей. Туда будет направлено больше кораблей и военных самолетов. Это направлено на то, чтобы лучше мониторить ситуацию, иметь лучшее представление о ситуации вокруг и на территории Украины, а также для предоставления гарантий нашим союзникам", - пояснил он.Столтенберг указал, что "силы реагирования НАТО в составе порядка пяти тысяч человек под командованием Франции могут быть размещены в течение нескольких дней". "Такое решение может быть принято Североатлантическим советом в случае необходимости", - добавил он.
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в мире, йенс столтенберг, франция, нато, черное море, россия
22:59 26.01.2022
 
Генсек НАТО объяснил стягивание сил альянса в Восточную Европу

Генсек НАТО Столтенберг объяснил стягивание сил альянса на восток работой по деэскалации

© REUTERS / Johanna GeronГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / Johanna Geron
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс "работает над деэскалацией" ситуации вокруг Украины и отношений с Россией, но усиливает свое присутствие на восточном фланге, чтобы "мониторить ситуацию" и предоставить гарантии безопасности союзникам.
НАТО в среду направила России ответные предложения по безопасности. Ранее Североатлантический альянс сообщил, что усиливает свое присутствие на восточном направлении в связи с ситуацией вокруг Украины.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
15:12
Генсек НАТО потерял связь с реальностью, заявил Лавров
"Мы работаем над деэскалацией, но также готовимся к худшему варианту. Мы повышаем готовность наших сил, мы увеличим свое присутствие, в том числе в районах Балтийского и Черного морей. Туда будет направлено больше кораблей и военных самолетов. Это направлено на то, чтобы лучше мониторить ситуацию, иметь лучшее представление о ситуации вокруг и на территории Украины, а также для предоставления гарантий нашим союзникам", - пояснил он.
Столтенберг указал, что "силы реагирования НАТО в составе порядка пяти тысяч человек под командованием Франции могут быть размещены в течение нескольких дней". "Такое решение может быть принято Североатлантическим советом в случае необходимости", - добавил он.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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В миреЙенс СтолтенбергФранцияНАТОЧерное мореРоссия
 
 
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