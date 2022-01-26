https://ria.ru/20220126/stoltenberg-1769700567.html

Генсек НАТО назвал вопросы, по которым готов договариваться с Россией

Генсек НАТО назвал вопросы, по которым готов договариваться с Россией - РИА Новости, 26.01.2022

Генсек НАТО назвал вопросы, по которым готов договариваться с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе сообщил, что альянс в ответ на инициативы Москвы в среду передал свои письменные предложения по... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T22:46

2022-01-26T22:46

2022-01-26T22:46

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе сообщил, что альянс в ответ на инициативы Москвы в среду передал свои письменные предложения по безопасности, в которых заявил о готовности как можно скорее начать обсуждение снижения рисков, прозрачность, контроль над вооружениями, размещение ракет и ядерную политику."Что касается снижения рисков, прозрачности и контроля над вооружениями, то история свидетельствует о том, что взаимодействие по этим вопросам может принести настоящую безопасность для каждого. Нам нужны практические меры. В качестве первого шага мы предлагаем взаимные брифинги по учениям и ядерной политике в рамках Совета Россия-НАТО", - сказал он.По словам генсека также "необходимо модифицировать Венский документ о прозрачности в военной сфере, снизить угрозы в киберпространстве и космосе. "Мы должны консультироваться для предотвращения рисков в море и в воздухе... Подтвердить свои международные обязательства по биологическому и химическому оружию", - отметил Столтенберг.Кроме того, в альянсе считают необходимым "серьезный разговор по контролю над вооружениями, в том числе ядерному оружию, ракетам средней и малой дальности наземного базирования"."Я пригласил союзников и Россию на серию встреч, чтобы детально обсудить эти вопросы в рамках Совета Россия-НАТО. Союзники готовы к встрече как можно скорее", - сообщил Столтенберг.

https://ria.ru/20220124/frantsiya-1769277300.html

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