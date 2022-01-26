Генсек НАТО назвал вопросы, по которым готов договариваться с Россией
Генсек НАТО Столтенберг: готовы сотрудничать с Россией в вопросе контроля над вооружениями
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
БРЮССЕЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе сообщил, что альянс в ответ на инициативы Москвы в среду передал свои письменные предложения по безопасности, в которых заявил о готовности как можно скорее начать обсуждение снижения рисков, прозрачность, контроль над вооружениями, размещение ракет и ядерную политику.
"Что касается снижения рисков, прозрачности и контроля над вооружениями, то история свидетельствует о том, что взаимодействие по этим вопросам может принести настоящую безопасность для каждого. Нам нужны практические меры. В качестве первого шага мы предлагаем взаимные брифинги по учениям и ядерной политике в рамках Совета Россия-НАТО", - сказал он.
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По словам генсека также "необходимо модифицировать Венский документ о прозрачности в военной сфере, снизить угрозы в киберпространстве и космосе. "Мы должны консультироваться для предотвращения рисков в море и в воздухе... Подтвердить свои международные обязательства по биологическому и химическому оружию", - отметил Столтенберг.
Кроме того, в альянсе считают необходимым "серьезный разговор по контролю над вооружениями, в том числе ядерному оружию, ракетам средней и малой дальности наземного базирования".
"Я пригласил союзников и Россию на серию встреч, чтобы детально обсудить эти вопросы в рамках Совета Россия-НАТО. Союзники готовы к встрече как можно скорее", - сообщил Столтенберг.