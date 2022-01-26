https://ria.ru/20220126/stoltenberg-1769697196.html
Напряженность на границе с Украиной нарастает, заявил генсек НАТО
Напряженность на границе с Украиной нарастает, заявил генсек НАТО - РИА Новости, 26.01.2022
Напряженность на границе с Украиной нарастает, заявил генсек НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что напряженность на границе Украины с Россией продолжает нарастать. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T21:55
2022-01-26T21:55
2022-01-26T22:29
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БРЮССЕЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что напряженность на границе Украины с Россией продолжает нарастать.Столтенберг также в очередной раз призвал Россию к "незамедлительной деэскалации". НАТО в среду направила России свои письменные предложения по безопасности в ответ на инициативы России.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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в мире, украина, нато, йенс столтенберг, брюссель, россия
21:55 26.01.2022 (обновлено: 22:29 26.01.2022)
Напряженность на границе с Украиной нарастает, заявил генсек НАТО
Генсек НАТО Столтенберг: напряженность на границе с Украиной продолжает нарастать