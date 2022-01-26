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В США допустили повторение ситуации с эвакуацией из Кабула на Украине

В США допустили повторение ситуации с эвакуацией из Кабула на Украине - РИА Новости, 26.01.2022

В США допустили повторение ситуации с эвакуацией из Кабула на Украине

Конгрессмен-республиканец Тед Бадд обратился с письмом к госсекретарю США Энтони Блинкену, в котором выразил опасения, что на Украине может повториться... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T16:57

2022-01-26T16:57

2022-01-26T16:57

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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Тед Бадд обратился с письмом к госсекретарю США Энтони Блинкену, в котором выразил опасения, что на Украине может повториться ситуация, схожая с эвакуацией американских граждан из Кабула."Американские граждане за границей имеют право на полноценную защиту со стороны правительства США. И все равно то, как администрация (президента США Джо) Байдена осуществила выход из Афганистана, оставив американцев, нельзя не счесть позором. Обеспокоен тем, что схожая ситуация может повториться на Украине", - написал политик в письме, текст которого опубликовал в Twitter.По словам конгрессмена, США не могут проводить политику по принципу "каждый сам за себя".Ранее госдеп объявил, что с понедельника разрешил добровольный отъезд из Украины части дипперсонала и обязал всех членов семей покинуть страну, гражданам США рекомендовано покинуть страну коммерческими рейсами. Выпущенное предупреждение в ведомстве объяснили риском резкого ухудшения ситуации с безопасностью.Высокопоставленный представитель госдепа ранее сообщил, что США не считают эскалацию вокруг Украины неминуемой, решение об отъезде части дипломатов из посольства принято в качестве меры предосторожности По словам представителя ведомства, отъезд дипломатов состоится "из соображений предосторожности и для поддержки безопасности". Как пояснил чиновник, посольство не должно оказаться в позиции, когда эвакуация понадобиться при состоянии эскалации. "Если Россия решится на дальнейшую эскалацию, последствия будут непредсказумемыми", - заявил чиновник.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220126/lavrov-1769578760.html

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в мире, twitter, киев, сша, дмитрий песков, нато, сергей лавров, энтони блинкен, россия