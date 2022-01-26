В США допустили повторение ситуации с эвакуацией из Кабула на Украине
Конгрессмен США Бадд обеспокоен, не повторится ли ситуация с эвакуацией из Кабула в Киеве
Здание Капитолия в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Тед Бадд обратился с письмом к госсекретарю США Энтони Блинкену, в котором выразил опасения, что на Украине может повториться ситуация, схожая с эвакуацией американских граждан из Кабула.
"Американские граждане за границей имеют право на полноценную защиту со стороны правительства США. И все равно то, как администрация (президента США Джо) Байдена осуществила выход из Афганистана, оставив американцев, нельзя не счесть позором. Обеспокоен тем, что схожая ситуация может повториться на Украине", - написал политик в письме, текст которого опубликовал в Twitter.
Given the fact that the Biden administration stranded an unknown number of Americans in Afghanistan last year, we are rightfully concerned for the fate of American citizens again in harm's way in Ukraine. pic.twitter.com/t6cuOGXA99— Congressman Ted Budd (@RepTedBudd) January 25, 2022
По словам конгрессмена, США не могут проводить политику по принципу "каждый сам за себя".
Ранее госдеп объявил, что с понедельника разрешил добровольный отъезд из Украины части дипперсонала и обязал всех членов семей покинуть страну, гражданам США рекомендовано покинуть страну коммерческими рейсами. Выпущенное предупреждение в ведомстве объяснили риском резкого ухудшения ситуации с безопасностью.
Высокопоставленный представитель госдепа ранее сообщил, что США не считают эскалацию вокруг Украины неминуемой, решение об отъезде части дипломатов из посольства принято в качестве меры предосторожности По словам представителя ведомства, отъезд дипломатов состоится "из соображений предосторожности и для поддержки безопасности". Как пояснил чиновник, посольство не должно оказаться в позиции, когда эвакуация понадобиться при состоянии эскалации. "Если Россия решится на дальнейшую эскалацию, последствия будут непредсказумемыми", - заявил чиновник.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.