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Тюменская область получила первую партию вакцины "Спутник М"
Тюменская область получила первую партию вакцины "Спутник М" - РИА Новости, 26.01.2022
Тюменская область получила первую партию вакцины "Спутник М"
Первая партия препарата для вакцинации подростков от коронавируса поступила в Тюменскую область, сообщает информационный центр правительства региона. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T15:52
2022-01-26T15:52
2022-01-26T15:52
распространение коронавируса
подростки
вакцинация
тюмень
тюменская область
здоровье - общество
коронавирусы
россия
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ТЮМЕНЬ, 26 янв - РИА Новости. Первая партия препарата для вакцинации подростков от коронавируса поступила в Тюменскую область, сообщает информационный центр правительства региона."В Тюменскую область поступило 960 доз вакцины "Гам-Ковид-Вак-М" для подростков. Она будет распределена во все поликлиники Тюмени и амбулаторные учреждения областных больниц районов юга области", - говорится в сообщении.В первую очередь вакцинация начнется с подростков группы риска и тех, кто проживает или обучается в учреждениях закрытого типа, отмечают в информцентре.
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Тюменская область получила первую партию вакцины "Спутник М"
Тюменская область получила первую партию вакцины от COVID-19 для подростков "Спутник М"