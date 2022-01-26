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Тюменская область получила первую партию вакцины "Спутник М"

Тюменская область получила первую партию вакцины "Спутник М" - РИА Новости, 26.01.2022

Тюменская область получила первую партию вакцины "Спутник М"

Первая партия препарата для вакцинации подростков от коронавируса поступила в Тюменскую область, сообщает информационный центр правительства региона. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T15:52

2022-01-26T15:52

2022-01-26T15:52

распространение коронавируса

подростки

вакцинация

тюмень

тюменская область

здоровье - общество

коронавирусы

россия

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ТЮМЕНЬ, 26 янв - РИА Новости. Первая партия препарата для вакцинации подростков от коронавируса поступила в Тюменскую область, сообщает информационный центр правительства региона."В Тюменскую область поступило 960 доз вакцины "Гам-Ковид-Вак-М" для подростков. Она будет распределена во все поликлиники Тюмени и амбулаторные учреждения областных больниц районов юга области", - говорится в сообщении.В первую очередь вакцинация начнется с подростков группы риска и тех, кто проживает или обучается в учреждениях закрытого типа, отмечают в информцентре.

тюмень

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