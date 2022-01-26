https://ria.ru/20220126/sputnik-1769533107.html

Украинский спутник потерялся после запуска

Первый за 11 лет украинский спутник потеряли после запуска - РИА Новости, 26.01.2022

Украинский спутник потерялся после запуска

Украинский спутник "Сич-2-30" — первый запущенный за 11 лет, — вероятно, потерян. Такое мнение на своей странице в фейсбуке высказал бывший внештатный советник... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T04:19

2022-01-26T04:19

2022-01-26T14:49

украина

андрей колесников

космос - риа наука

ситуация на украине

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Украинский спутник "Сич-2-30" — первый запущенный за 11 лет, — вероятно, потерян. Такое мнение на своей странице в фейсбуке высказал бывший внештатный советник главы Государственного космического агентства Андрей Колесник.По словам эксперта, украинский спутник все еще не идентифицирован, хотя по соглашению между Киевом и Вашингтоном, подписанному в августе 2021 года, США уже должны были занести его в базу. Она доступна на специальном сайте.Идентификация происходит или с помощью собственника космического аппарата, или если собственник сам хочет раскрыть траекторию полета, или в рамках договоренностей, как в случае с "Сич-2-30", написал эксперт.Поскольку он до сих пор не идентифицирован, Колесник предположил, что возникли проблемы со связью со спутником. "Со спутником "Сич-2-1" ("Сич-2-30") нет устойчивой (или совсем никакой) связи, поэтому предоставить информацию американской стороне относительно расширенных параметров его движения для полной идентификации не представляется возможным", — написал он.Первый за 11 лет собственный спутник на орбите был запущен 13 января на ракете-носителе Falcon 9 компании Илона Маска.Спутник "Сич-2-30" предназначался для мониторинга использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, а также ликвидации последствий стихийных бедствий. При этом он должен был позволить получать достаточно качественные данные о создании инженерных сооружений, перемещении военной техники и кораблей. "Сич-2-30" стал первым за 11 лет собственным спутником Украины на орбите. Планировалось, что к 2025 году будет создана группа из восьми украинских спутников на орбите Земли.

https://ria.ru/20220120/rogozin-1768823559.html

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украина, андрей колесников, космос - риа наука, ситуация на украине