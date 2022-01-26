Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220126/sputnik-1769533107.html
Украинский спутник потерялся после запуска
Первый за 11 лет украинский спутник потеряли после запуска - РИА Новости, 26.01.2022
Украинский спутник потерялся после запуска
Украинский спутник "Сич-2-30" — первый запущенный за 11 лет, — вероятно, потерян. Такое мнение на своей странице в фейсбуке высказал бывший внештатный советник... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T04:19
2022-01-26T14:49
украина
андрей колесников
космос - риа наука
ситуация на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769569085_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_90e4b3d3c36335c39c1122971618bd9b.jpg
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Украинский спутник "Сич-2-30" — первый запущенный за 11 лет, — вероятно, потерян. Такое мнение на своей странице в фейсбуке высказал бывший внештатный советник главы Государственного космического агентства Андрей Колесник.По словам эксперта, украинский спутник все еще не идентифицирован, хотя по соглашению между Киевом и Вашингтоном, подписанному в августе 2021 года, США уже должны были занести его в базу. Она доступна на специальном сайте.Идентификация происходит или с помощью собственника космического аппарата, или если собственник сам хочет раскрыть траекторию полета, или в рамках договоренностей, как в случае с "Сич-2-30", написал эксперт.Поскольку он до сих пор не идентифицирован, Колесник предположил, что возникли проблемы со связью со спутником. "Со спутником "Сич-2-1" ("Сич-2-30") нет устойчивой (или совсем никакой) связи, поэтому предоставить информацию американской стороне относительно расширенных параметров его движения для полной идентификации не представляется возможным", — написал он.Первый за 11 лет собственный спутник на орбите был запущен 13 января на ракете-носителе Falcon 9 компании Илона Маска.Спутник "Сич-2-30" предназначался для мониторинга использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, а также ликвидации последствий стихийных бедствий. При этом он должен был позволить получать достаточно качественные данные о создании инженерных сооружений, перемещении военной техники и кораблей. "Сич-2-30" стал первым за 11 лет собственным спутником Украины на орбите. Планировалось, что к 2025 году будет создана группа из восьми украинских спутников на орбите Земли.
https://ria.ru/20220120/rogozin-1768823559.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769569085_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_af024e09ce38cb44a4766b186d683bc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, андрей колесников, космос - риа наука, ситуация на украине
04:19 26.01.2022 (обновлено: 14:49 26.01.2022)
 
Первый за 11 лет украинский спутник потеряли после запуска

Эксперт Колесник: первый за 11 лет украинский спутник, вероятно, сломался после запуска

© Фото : Державне космічне агентство УкраїниУкраинский спутник "Сич-2-30"
Украинский спутник Сич-2-30 - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© Фото : Державне космічне агентство України
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Украинский спутник "Сич-2-30" — первый запущенный за 11 лет, — вероятно, потерян. Такое мнение на своей странице в фейсбуке высказал бывший внештатный советник главы Государственного космического агентства Андрей Колесник.
По словам эксперта, украинский спутник все еще не идентифицирован, хотя по соглашению между Киевом и Вашингтоном, подписанному в августе 2021 года, США уже должны были занести его в базу. Она доступна на специальном сайте.
Идентификация происходит или с помощью собственника космического аппарата, или если собственник сам хочет раскрыть траекторию полета, или в рамках договоренностей, как в случае с "Сич-2-30", написал эксперт.
Поскольку он до сих пор не идентифицирован, Колесник предположил, что возникли проблемы со связью со спутником. "Со спутником "Сич-2-1" ("Сич-2-30") нет устойчивой (или совсем никакой) связи, поэтому предоставить информацию американской стороне относительно расширенных параметров его движения для полной идентификации не представляется возможным", — написал он.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 22:21
Рогозин пошутил о планах Украины построить космодром
Первый за 11 лет собственный спутник на орбите был запущен 13 января на ракете-носителе Falcon 9 компании Илона Маска.
Спутник "Сич-2-30" предназначался для мониторинга использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, а также ликвидации последствий стихийных бедствий. При этом он должен был позволить получать достаточно качественные данные о создании инженерных сооружений, перемещении военной техники и кораблей. "Сич-2-30" стал первым за 11 лет собственным спутником Украины на орбите. Планировалось, что к 2025 году будет создана группа из восьми украинских спутников на орбите Земли.
 
УкраинаАндрей КолесниковКосмос - РИА НаукаСитуация на Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33Минобороны запустило новый раздел к годовщине снятия блокады Ленинграда
01:33В США заявили о готовности ввести масштабные санкции против России
01:22В ЕС оценили ответ США на предложения России
01:17Советники "нормандского" формата подтвердили роль минских соглашений
01:15Экономист рассказал, что делать, если не хватает стажа для пенсии
01:12Глава Крыма поддержал инициативу о поставках вооружения ЛНР и ДНР
01:08Глава минобороны Канады в ближайшие дни посетит Украину
01:00"Бьются как рыба об лед": Козак оценил действия ЛНР и ДНР
00:51В ДНР оценили эвакуацию западных дипломатов из Киева
00:42В Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасности
00:39Пушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в Крыму
00:30Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР
00:28Украина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНР
00:23Эрдоган рассказал о переговорах с США по F-35
00:18Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в Донбассе
00:05Инфекционист дал совет непривитым пожилым гражданам
00:03Депутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к России
00:00Сенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТО
23:56Работа Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил Эрдоган
23:55В Сирии опасаются провокаций на межнациональной почве
Лента новостейМолния
Минобороны запустило новый раздел к годовщине снятия блокады ЛенинградаВ США заявили о готовности ввести масштабные санкции против РоссииВ ЕС оценили ответ США на предложения РоссииСоветники "нормандского" формата подтвердили роль минских соглашенийЭкономист рассказал, что делать, если не хватает стажа для пенсииГлава Крыма поддержал инициативу о поставках вооружения ЛНР и ДНРГлава минобороны Канады в ближайшие дни посетит Украину"Бьются как рыба об лед": Козак оценил действия ЛНР и ДНРВ ДНР оценили эвакуацию западных дипломатов из КиеваВ Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасностиПушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в КрымуГрызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНРУкраина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНРЭрдоган рассказал о переговорах с США по F-35Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в ДонбассеИнфекционист дал совет непривитым пожилым гражданамДепутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к РоссииСенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТОРабота Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил ЭрдоганВ Сирии опасаются провокаций на межнациональной почве