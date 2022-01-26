https://ria.ru/20220126/sputnik-1769533107.html
Украинский спутник потерялся после запуска
Первый за 11 лет украинский спутник потеряли после запуска - РИА Новости, 26.01.2022
Украинский спутник потерялся после запуска
Украинский спутник "Сич-2-30" — первый запущенный за 11 лет, — вероятно, потерян. Такое мнение на своей странице в фейсбуке высказал бывший внештатный советник... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T04:19
2022-01-26T04:19
2022-01-26T14:49
украина
андрей колесников
космос - риа наука
ситуация на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769569085_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_90e4b3d3c36335c39c1122971618bd9b.jpg
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Украинский спутник "Сич-2-30" — первый запущенный за 11 лет, — вероятно, потерян. Такое мнение на своей странице в фейсбуке высказал бывший внештатный советник главы Государственного космического агентства Андрей Колесник.По словам эксперта, украинский спутник все еще не идентифицирован, хотя по соглашению между Киевом и Вашингтоном, подписанному в августе 2021 года, США уже должны были занести его в базу. Она доступна на специальном сайте.Идентификация происходит или с помощью собственника космического аппарата, или если собственник сам хочет раскрыть траекторию полета, или в рамках договоренностей, как в случае с "Сич-2-30", написал эксперт.Поскольку он до сих пор не идентифицирован, Колесник предположил, что возникли проблемы со связью со спутником. "Со спутником "Сич-2-1" ("Сич-2-30") нет устойчивой (или совсем никакой) связи, поэтому предоставить информацию американской стороне относительно расширенных параметров его движения для полной идентификации не представляется возможным", — написал он.Первый за 11 лет собственный спутник на орбите был запущен 13 января на ракете-носителе Falcon 9 компании Илона Маска.Спутник "Сич-2-30" предназначался для мониторинга использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, а также ликвидации последствий стихийных бедствий. При этом он должен был позволить получать достаточно качественные данные о создании инженерных сооружений, перемещении военной техники и кораблей. "Сич-2-30" стал первым за 11 лет собственным спутником Украины на орбите. Планировалось, что к 2025 году будет создана группа из восьми украинских спутников на орбите Земли.
https://ria.ru/20220120/rogozin-1768823559.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769569085_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_af024e09ce38cb44a4766b186d683bc4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, андрей колесников, космос - риа наука, ситуация на украине
04:19 26.01.2022 (обновлено: 14:49 26.01.2022)
Первый за 11 лет украинский спутник потеряли после запуска
Эксперт Колесник: первый за 11 лет украинский спутник, вероятно, сломался после запуска
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости.
Украинский спутник "Сич-2-30" — первый запущенный за 11 лет, — вероятно, потерян. Такое мнение на своей странице в фейсбуке высказал
бывший внештатный советник главы Государственного космического агентства Андрей Колесник.
По словам эксперта, украинский спутник все еще не идентифицирован, хотя по соглашению между Киевом
и Вашингтоном
, подписанному в августе 2021 года, США уже должны были занести его в базу. Она доступна на специальном сайте.
Идентификация происходит или с помощью собственника космического аппарата, или если собственник сам хочет раскрыть траекторию полета, или в рамках договоренностей, как в случае с "Сич-2-30", написал эксперт.
Поскольку он до сих пор не идентифицирован, Колесник предположил, что возникли проблемы со связью со спутником. "Со спутником "Сич-2-1" ("Сич-2-30") нет устойчивой (или совсем никакой) связи, поэтому предоставить информацию американской стороне относительно расширенных параметров его движения для полной идентификации не представляется возможным", — написал он.
Первый за 11 лет собственный спутник на орбите был запущен 13 января на ракете-носителе Falcon 9
компании Илона Маска.
Спутник "Сич-2-30" предназначался для мониторинга использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, а также ликвидации последствий стихийных бедствий. При этом он должен был позволить получать достаточно качественные данные о создании инженерных сооружений, перемещении военной техники и кораблей. "Сич-2-30" стал первым за 11 лет собственным спутником Украины на орбите. Планировалось, что к 2025 году будет создана группа из восьми украинских спутников на орбите Земли.