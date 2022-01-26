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Совфед одобрил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов
Совфед одобрил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов - РИА Новости, 26.01.2022
Совфед одобрил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов
Совет Федерации поддержал закон, предусматривающий пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов. Документ ушел на подпись к президенту. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T11:08
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совет федерации рф
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Совет Федерации поддержал закон, предусматривающий пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов. Документ ушел на подпись к президенту.В итоге пожизненное лишение свободы будет распространяться на:В статьях 131 ("Изнасилование") и 132 ("Насильственные действия сексуального характера") УК России появятся соответствующие поправки.Предварительное следствие по указанным преступлениям будет в компетенции сотрудников СК.Инициативу об ужесточении наказания внесли в Госдуму в сентябре после трагедии в Киселевске Кемеровской области, где ранее судимый за педофилию 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц.Этот случай стал одним из многих. Последний громкий инцидент произошел в Костроме. Четвертого января пятилетняя девочка вышла погулять на улицу, откуда ее похитили двое мужчин. Подозреваемых нашли в местном общежитии, там же находилось тело ребенка. Задержанные признались в изнасиловании и убийстве. Оба ранее судимы, один из них — за сексуальное насилие и порнографию.
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совет федерации рф
11:08 26.01.2022 (обновлено: 11:46 26.01.2022)
 
Совфед одобрил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов

Совет Федерации одобрил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов- рецидивистов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Совет Федерации поддержал закон, предусматривающий пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов. Документ ушел на подпись к президенту.
В итоге пожизненное лишение свободы будет распространяться на:
  • педофилов-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (ранее было до 14);
  • случаи, когда жертвами стали два и более ребенка;
  • ситуации, когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
В статьях 131 ("Изнасилование") и 132 ("Насильственные действия сексуального характера") УК России появятся соответствующие поправки.
Предварительное следствие по указанным преступлениям будет в компетенции сотрудников СК.
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Инициативу об ужесточении наказания внесли в Госдуму в сентябре после трагедии в Киселевске Кемеровской области, где ранее судимый за педофилию 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц.
Этот случай стал одним из многих. Последний громкий инцидент произошел в Костроме. Четвертого января пятилетняя девочка вышла погулять на улицу, откуда ее похитили двое мужчин. Подозреваемых нашли в местном общежитии, там же находилось тело ребенка. Задержанные признались в изнасиловании и убийстве. Оба ранее судимы, один из них — за сексуальное насилие и порнографию.
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20 октября 2021, 18:31
 
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