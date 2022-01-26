https://ria.ru/20220126/son-1769451859.html
"Правда тела". Сон и лишний вес
"Правда тела". Сон и лишний вес - РИА Новости, 26.01.2022
"Правда тела". Сон и лишний вес
Правда ли, что чем больше спишь - тем лучше (и быстрее) худеешь? В какую фазу сна сгорает жир, почему после обеда так хочется спать, и можно ли стать “короткоспящим” человеком? Нормально ли проводить в кровати по 10 часов, и помогает ли “стопочка” при бессоннице: обсуждаем с руководителем Центра медицины сна МГУ Александром Калинкиным.
2022-01-26T12:00
2022-01-26T12:00
2022-01-26T12:00
правда тела
общество
сон
подкаст
александр калинкин
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"Правда тела". Сон и лишний вес
Правда ли, что чем больше спишь - тем лучше (и быстрее) худеешь? В какую фазу сна сгорает жир, почему после обеда так хочется спать, и можно ли стать “короткоспящим” человеком? Нормально ли проводить в кровати по 10 часов, и помогает ли “стопочка” при бессоннице: обсуждаем с руководителем Центра медицины сна МГУ Александром Калинкиным.
audio/mpeg
"Правда тела". Сон и лишний вес
Правда ли, что чем больше спишь - тем лучше (и быстрее) худеешь? В какую фазу сна сгорает жир, почему после обеда так хочется спать, и можно ли стать “короткоспящим” человеком? Нормально ли проводить в кровати по 10 часов, и помогает ли “стопочка” при бессоннице: обсуждаем с руководителем Центра медицины сна МГУ Александром Калинкиным.
audio/mpeg
Недосыпать в течение рабочей недели, а потом в субботу спать до часа. Знакомая ситуация? Почему важно придерживаться одинакового режима сна, есть ли “норма” сна, и правдивы ли гаджеты для замера “быстрой” и “медленной” фазы: подробный разговор о том, как сон влияет на наше здоровье, и как спать правильно.Эксперт эпизода: врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, руководитель центра медицины сна МНОЦ МГУ им.Ломоносова Александр Калинкин.01:00 Больше спишь - лучше худеешь?02:51 “Дети растут во сне”04:05 Почему именно в первую фазу сна происходит сгорание жира04:57 Как световой режим влияет на сон в Петербурге и Мурманске, где белые ночи06:10 “Два часа сна до полуночи стоят 4-х часов после полуночи”06:38 “Во время сна мозг работает даже более активно, чем в период бодрствования”08:17 Как определить, много вы спите или мало?08:57 “Короткоспящие” люди10:37 “Не могу спать меньше 10 часов”: это распущенность или нет?11:57 Дневной сон - зачем он нужен, и почему после обеда хочется спать16:30 Сначала нормализовать свой сон - а потом худеть? И можно ли исправить ситуацию со сном физической изнуренностью19:45 Помогает ли “стопочка” заснуть20:50 “Многие в течение рабочей недели недосыпают, а в субботу спят до часа”22:53 Почему хочется спать, когда меняется атмосферное давление27:40 Апноэ, храп: дыхательные нарушения, связанные с лишним весом31:42 Правильно ли гаджеты замеряют фазы снаСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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общество, сон, подкаст, александр калинкин, аудио
"Правда тела". Сон и лишний вес
Правда ли, что чем больше спишь - тем лучше (и быстрее) худеешь? В какую фазу сна сгорает жир, почему после обеда так хочется спать, и можно ли стать “короткоспящим” человеком? Нормально ли проводить в кровати по 10 часов, и помогает ли “стопочка” при бессоннице: обсуждаем с руководителем Центра медицины сна МГУ Александром Калинкиным.
Недосыпать в течение рабочей недели, а потом в субботу спать до часа. Знакомая ситуация? Почему важно придерживаться одинакового режима сна, есть ли “норма” сна, и правдивы ли гаджеты для замера “быстрой” и “медленной” фазы: подробный разговор о том, как сон влияет на наше здоровье, и как спать правильно.
Эксперт эпизода: врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, руководитель центра медицины сна МНОЦ МГУ им.Ломоносова
Александр Калинкин.
01:00 Больше спишь - лучше худеешь?
02:51 “Дети растут во сне”
04:05 Почему именно в первую фазу сна происходит сгорание жира
04:57 Как световой режим влияет на сон в Петербурге и Мурманске, где белые ночи
06:10 “Два часа сна до полуночи стоят 4-х часов после полуночи”
06:38 “Во время сна мозг работает даже более активно, чем в период бодрствования”
08:17 Как определить, много вы спите или мало?
08:57 “Короткоспящие” люди
10:37 “Не могу спать меньше 10 часов”: это распущенность или нет?
11:57 Дневной сон - зачем он нужен, и почему после обеда хочется спать
16:30 Сначала нормализовать свой сон - а потом худеть? И можно ли исправить ситуацию со сном физической изнуренностью
19:45 Помогает ли “стопочка” заснуть
20:50 “Многие в течение рабочей недели недосыпают, а в субботу спят до часа”
22:53 Почему хочется спать, когда меняется атмосферное давление
27:40 Апноэ, храп: дыхательные нарушения, связанные с лишним весом
31:42 Правильно ли гаджеты замеряют фазы сна
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