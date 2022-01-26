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СК проверит данные о нападении бродячей собаки на мальчика в Челябинске

СК проверит данные о нападении бродячей собаки на мальчика в Челябинске - РИА Новости, 26.01.2022

СК проверит данные о нападении бродячей собаки на мальчика в Челябинске

Бродячая собака напала на 9-летнего ребенка в Челябинске, следственными органами будет организована проверка по данному факту, сообщило в среду следственное... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T10:45

2022-01-26T10:45

2022-01-26T10:45

происшествия

челябинская область

челябинск

александр бастрыкин

вячеслав володин

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 янв – РИА Новости. Бродячая собака напала на 9-летнего ребенка в Челябинске, следственными органами будет организована проверка по данному факту, сообщило в среду следственное управление СК РФ по региону.По данным СУСК, в Курчатовском районе Челябинска бродячая собака напала на 9-летнего мальчика, который шел с бабушкой в магазин. После случившегося ребенок обратился в травмпункт."С учетом обстоятельств произошедшего материалы проверки по данному факту были переданы по инициативе следственных органов Следственного комитета РФ по Челябинской области из органов внутренних дел для проведения процессуальной проверки", - говорится в сообщении.Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления СК РФ по Челябинской области, уточняется в сообщении.В следственном управлении СК РФ по региону РИА Новости добавили, что серьезных травм мальчик не получил.В воскресенье глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить идеи, как законодательно обезопасить людей от бродячих собак. Кроме этого, спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что ГД в течение февраля совместно с регионами, зоозащитниками и контрольно-надзорными органами подготовит изменения в законодательство, которые позволят решить эту проблему. За последнее время произошло несколько нападений бездомных собак на людей. Одним из самых резонансных стала трагедия в селе Домна в Забайкалье, где 22 января животные загрызли семилетнюю девочку.

https://ria.ru/20220126/staya-1769532864.html

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происшествия, челябинская область, челябинск, александр бастрыкин, вячеслав володин, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), россия