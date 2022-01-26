https://ria.ru/20220126/smert-1769563378.html

В Волгоградской области нашли мертвыми шестерых граждан Таджикистана

В Волгоградской области нашли мертвыми шестерых граждан Таджикистана - РИА Новости, 26.01.2022

В Волгоградской области нашли мертвыми шестерых граждан Таджикистана

Шесть граждан Таджикистана погибли в Волгоградской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T11:22

2022-01-26T11:22

2022-01-26T16:54

происшествия

таджикистан

волгоградская область

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Шесть граждан Таджикистана погибли в Волгоградской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В Среднеахтубинском районе обнаружены тела шести рабочих фермерского хозяйства", — сказал собеседник агентства.По предварительным данным, смерть наступила "в результате отравления выхлопными газами", добавил он. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа."Гибель рабочих произошла в населенном пункте Рахинка в теплице по выращиванию овощей в результате разгерметизации выхлопной системы бензогенератора", — сказал собеседник агентстваЕдиная диспетчерская служба Среднеахтубинского района Волгоградской области подтвердила РИА Новости эту информацию. По их словам, это произошло в степи, погибшие состояли в овощеводческой бригаде.Позднее в СК сообщили о возбуждении уголовного дела по признакам преступления "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". По данным следствия, в теплице в нарушение правил и норм техники безопасности располагался бензогенератор, а продукты сгорания накапливались внутри.В ведомстве также рассказали, что 26 января один из мужчин направился в теплицу, где обнаружил тела шестерых своих знакомых, о чем сразу сообщил работодателю, который вызвал скорую помощь.По поручению руководства управления на место происшествия выехала следственная группа, а также сотрудники Государственной инспекции труда Волгоградской области для проверки условий труда, которые были предоставлены погибшим со стороны работодателя.

https://ria.ru/20220111/sk-1767301282.html

https://ria.ru/20220108/otravlenie-1766930673.html

таджикистан

волгоградская область

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происшествия, таджикистан, волгоградская область