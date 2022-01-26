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В Волгоградской области нашли мертвыми шестерых граждан Таджикистана
В Волгоградской области нашли мертвыми шестерых граждан Таджикистана - РИА Новости, 26.01.2022
В Волгоградской области нашли мертвыми шестерых граждан Таджикистана
Шесть граждан Таджикистана погибли в Волгоградской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T11:22
2022-01-26T16:54
происшествия
таджикистан
волгоградская область
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Шесть граждан Таджикистана погибли в Волгоградской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В Среднеахтубинском районе обнаружены тела шести рабочих фермерского хозяйства", — сказал собеседник агентства.По предварительным данным, смерть наступила "в результате отравления выхлопными газами", добавил он. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа."Гибель рабочих произошла в населенном пункте Рахинка в теплице по выращиванию овощей в результате разгерметизации выхлопной системы бензогенератора", — сказал собеседник агентстваЕдиная диспетчерская служба Среднеахтубинского района Волгоградской области подтвердила РИА Новости эту информацию. По их словам, это произошло в степи, погибшие состояли в овощеводческой бригаде.Позднее в СК сообщили о возбуждении уголовного дела по признакам преступления "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". По данным следствия, в теплице в нарушение правил и норм техники безопасности располагался бензогенератор, а продукты сгорания накапливались внутри.В ведомстве также рассказали, что 26 января один из мужчин направился в теплицу, где обнаружил тела шестерых своих знакомых, о чем сразу сообщил работодателю, который вызвал скорую помощь.По поручению руководства управления на место происшествия выехала следственная группа, а также сотрудники Государственной инспекции труда Волгоградской области для проверки условий труда, которые были предоставлены погибшим со стороны работодателя.
https://ria.ru/20220111/sk-1767301282.html
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происшествия, таджикистан, волгоградская область
11:22 26.01.2022 (обновлено: 16:54 26.01.2022)
 
В Волгоградской области нашли мертвыми шестерых граждан Таджикистана

В Волгоградской области шесть граждан Таджикистана насмерть отравились выхлопными газами

© Фото : СУ СК РФ по Волгоградской областиТеплица, где были обнаружены тела погибших граждан Таджикистана
Теплица, где были обнаружены тела погибших граждан Таджикистана - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© Фото : СУ СК РФ по Волгоградской области
Теплица, где были обнаружены тела погибших граждан Таджикистана
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Шесть граждан Таджикистана погибли в Волгоградской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Среднеахтубинском районе обнаружены тела шести рабочих фермерского хозяйства", — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, смерть наступила "в результате отравления выхлопными газами", добавил он. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
"Гибель рабочих произошла в населенном пункте Рахинка в теплице по выращиванию овощей в результате разгерметизации выхлопной системы бензогенератора", — сказал собеседник агентства
Единая диспетчерская служба Среднеахтубинского района Волгоградской области подтвердила РИА Новости эту информацию. По их словам, это произошло в степи, погибшие состояли в овощеводческой бригаде.
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Позднее в СК сообщили о возбуждении уголовного дела по признакам преступления "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". По данным следствия, в теплице в нарушение правил и норм техники безопасности располагался бензогенератор, а продукты сгорания накапливались внутри.
В ведомстве также рассказали, что 26 января один из мужчин направился в теплицу, где обнаружил тела шестерых своих знакомых, о чем сразу сообщил работодателю, который вызвал скорую помощь.
По поручению руководства управления на место происшествия выехала следственная группа, а также сотрудники Государственной инспекции труда Волгоградской области для проверки условий труда, которые были предоставлены погибшим со стороны работодателя.
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