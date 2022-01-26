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Три симптома, требующие немедленного вызова неотложки
Названы три симптома простуды, требующие срочного вызова скорой - РИА Новости, 26.01.2022
Три симптома, требующие немедленного вызова неотложки
Высокая температура, продолжительная головная боль и низкий показатель насыщения крови кислородом требуют срочного вызова скорой помощи, рассказала в беседе с... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T14:39
2022-01-26T14:39
2022-01-26T16:36
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Высокая температура, продолжительная головная боль и низкий показатель насыщения крови кислородом требуют срочного вызова скорой помощи, рассказала в беседе с радиостанцией "Вечерняя Москва" врач-терапевт Татьяна Романенко.Если градусник на протяжении трех дней показывает около 38, можно лечиться самостоятельно, но при появлении новых симптомов и повышении температуры следует обратиться к специалисту, добавила Романенко.Она также рекомендовала контролировать сатурацию крови с помощью пульсоксиметра. "Снижение сатурации меньше 95 — также повод обратиться к врачу", — подчеркнула терапевт.Еще один важный симптом — головная боль. По словам Романенко, если она держится уже три дня, не купируется обезболивающими, становится более выраженной и вызывает нарушения сознания, важно сразу запросить медицинскую помощь.При заражении омикрон-штаммом коронавируса Министерство здравоохранения рекомендует оставаться дома, оформить больничный, проветривать помещения, соблюдать питьевой режим, измерять температуру не реже трех раз в сутки и сатурацию — дважды, а также использовать симптоматическое лечение, но не принимать самостоятельно антибиотики. Непривитые и не переболевшие при первых симптомах ОРВИ или с положительным мазком на SARS-CoV-2 должны оставаться дома, позвонив в службу 122. При ухудшении самочувствия следует вызвать скорую.
https://ria.ru/20220125/simptom-1769453283.html
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
14:39 26.01.2022 (обновлено: 16:36 26.01.2022)
Названы три симптома простуды, требующие срочного вызова скорой
Врач Романенко: температура выше 39 градусов и низкая сатурация требуют вызова скорой
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости.
Высокая температура, продолжительная головная боль и низкий показатель насыщения крови кислородом требуют срочного вызова скорой помощи, рассказала в беседе с радиостанцией "Вечерняя Москва"
врач-терапевт Татьяна Романенко.
"Если температура выше 39 градусов держится больше пяти дней при гриппе или "омикроне" — это повод вызвать скорую помощь, любого врача", — пояснила она.
Если градусник на протяжении трех дней показывает около 38, можно лечиться самостоятельно, но при появлении новых симптомов и повышении температуры следует обратиться к специалисту, добавила Романенко.
Она также рекомендовала контролировать сатурацию крови с помощью пульсоксиметра. "Снижение сатурации меньше 95 — также повод обратиться к врачу", — подчеркнула терапевт.
Еще один важный симптом — головная боль. По словам Романенко, если она держится уже три дня, не купируется обезболивающими, становится более выраженной и вызывает нарушения сознания, важно сразу запросить медицинскую помощь.
При заражении омикрон-штаммом коронавируса Министерство здравоохранения рекомендует оставаться дома, оформить больничный, проветривать помещения, соблюдать питьевой режим, измерять температуру не реже трех раз в сутки и сатурацию — дважды, а также использовать симптоматическое лечение, но не принимать самостоятельно антибиотики.
Непривитые и не переболевшие при первых симптомах ОРВИ или с положительным мазком на SARS-CoV-2 должны оставаться дома, позвонив в службу 122. При ухудшении самочувствия следует вызвать скорую.