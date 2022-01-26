https://ria.ru/20220126/simptomy-1769613641.html

Три симптома, требующие немедленного вызова неотложки

Названы три симптома простуды, требующие срочного вызова скорой - РИА Новости, 26.01.2022

Три симптома, требующие немедленного вызова неотложки

Высокая температура, продолжительная головная боль и низкий показатель насыщения крови кислородом требуют срочного вызова скорой помощи, рассказала в беседе с... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T14:39

2022-01-26T14:39

2022-01-26T16:36

общество

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коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Высокая температура, продолжительная головная боль и низкий показатель насыщения крови кислородом требуют срочного вызова скорой помощи, рассказала в беседе с радиостанцией "Вечерняя Москва" врач-терапевт Татьяна Романенко.Если градусник на протяжении трех дней показывает около 38, можно лечиться самостоятельно, но при появлении новых симптомов и повышении температуры следует обратиться к специалисту, добавила Романенко.Она также рекомендовала контролировать сатурацию крови с помощью пульсоксиметра. "Снижение сатурации меньше 95 — также повод обратиться к врачу", — подчеркнула терапевт.Еще один важный симптом — головная боль. По словам Романенко, если она держится уже три дня, не купируется обезболивающими, становится более выраженной и вызывает нарушения сознания, важно сразу запросить медицинскую помощь.При заражении омикрон-штаммом коронавируса Министерство здравоохранения рекомендует оставаться дома, оформить больничный, проветривать помещения, соблюдать питьевой режим, измерять температуру не реже трех раз в сутки и сатурацию — дважды, а также использовать симптоматическое лечение, но не принимать самостоятельно антибиотики. Непривитые и не переболевшие при первых симптомах ОРВИ или с положительным мазком на SARS-CoV-2 должны оставаться дома, позвонив в службу 122. При ухудшении самочувствия следует вызвать скорую.

https://ria.ru/20220125/simptom-1769453283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса