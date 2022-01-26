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В Ростехнадзоре назвали предварительную причину аварии на "Листвяжной"
В Ростехнадзоре назвали предварительную причину аварии на "Листвяжной" - РИА Новости, 26.01.2022
В Ростехнадзоре назвали предварительную причину аварии на "Листвяжной"
Предварительной причиной аварии на шахте "Листвяжная" стали грубые нарушения правил безопасности, рассказал заместитель начальника управления отдела... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T15:11
2022-01-26T15:12
происшествия
госдума рф
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Предварительной причиной аварии на шахте "Листвяжная" стали грубые нарушения правил безопасности, рассказал заместитель начальника управления отдела Ростехнадзора Сергей Никитин в ходе заседания комитета Госдумы по энергетике на тему "Законодательное регулирование в сфере обеспечения безопасности ведения горных работ на предприятиях угольной отрасли".Метан взорвался в "Листвяжной" (принадлежит компании "СДС-Уголь) 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвой трагедии стал 51 человек.По словам Никитина, комиссия Ростехнадзора по расследованию аварии на шахте "Листвяжная", в которой он является заместителем председателя, предположительно завершит работу 15 февраля и составит акт о ее результатах.Кроме того, по словам Никитина, со стороны Ростехнадзора наблюдалось "бездействие или имитация бурной деятельности". При этом дегазация в шахте велась заблаговременно и эффективно, добавил он.После ЧП были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 217 (нарушение требований промбезопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Арестованы девять человек: от основного собственника шахты и председателя совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаила Федяева до инспекторов Ростехнадзора и начальника участка, где произошел взрыв.
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происшествия, госдума рф, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
15:11 26.01.2022 (обновлено: 15:12 26.01.2022)
 
В Ростехнадзоре назвали предварительную причину аварии на "Листвяжной"

Ростехнадзор назвал грубые нарушения правил безопасности причиной аварии на "Листвяжной"

© РИА Новости / Александр КряжевУказатель на шахту "Листвяжная" в городе Белово
Указатель на шахту Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Указатель на шахту "Листвяжная" в городе Белово. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Предварительной причиной аварии на шахте "Листвяжная" стали грубые нарушения правил безопасности, рассказал заместитель начальника управления отдела Ростехнадзора Сергей Никитин в ходе заседания комитета Госдумы по энергетике на тему "Законодательное регулирование в сфере обеспечения безопасности ведения горных работ на предприятиях угольной отрасли".
Метан взорвался в "Листвяжной" (принадлежит компании "СДС-Уголь) 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвой трагедии стал 51 человек.
По словам Никитина, комиссия Ростехнадзора по расследованию аварии на шахте "Листвяжная", в которой он является заместителем председателя, предположительно завершит работу 15 февраля и составит акт о ее результатах.
"Могу уже сказать, что непреодолимых сил природы в акте не будет. Причины аварии... я могу их в общих чертах назвать. Это грубые нарушения правил безопасности... фальсификация системы аэрогазового контроля. Это отключение автоматической газовой защиты... Это нарушения правил эксплуатации технических устройств... Это ошибки в проектировании. Это неумение пользоваться средствами... защиты органов дыхания", - перечислил он.
Кроме того, по словам Никитина, со стороны Ростехнадзора наблюдалось "бездействие или имитация бурной деятельности". При этом дегазация в шахте велась заблаговременно и эффективно, добавил он.
После ЧП были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 217 (нарушение требований промбезопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Арестованы девять человек: от основного собственника шахты и председателя совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаила Федяева до инспекторов Ростехнадзора и начальника участка, где произошел взрыв.
Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

Родственники шахтеров стоят возле шахты Листвяжная в городе Белово, где произошло задымление
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии на шахте Листвяжная в городе Белово
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

Сотрудники военизированного горноспасательного отряда на шахте Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
4 из 9

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

Автомобили оперативных служб у шахты Листвяжная, где произошло задымление
5 из 9

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В больницах остаются 49 человек.

Медики у шахты Листвяжная, где произошло задымление
6 из 9

В больницах остаются 49 человек.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
7 из 9

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

Сотрудники полиции возле КПП №1 шахты Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
8 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
9 из 9

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
4 из 9

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
5 из 9

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
6 из 9

В больницах остаются 49 человек.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
7 из 9

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
9 из 9

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияГосдума РФФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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