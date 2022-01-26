https://ria.ru/20220126/shakhta-1769621879.html

В Ростехнадзоре назвали предварительную причину аварии на "Листвяжной"

В Ростехнадзоре назвали предварительную причину аварии на "Листвяжной" - РИА Новости, 26.01.2022

В Ростехнадзоре назвали предварительную причину аварии на "Листвяжной"

Предварительной причиной аварии на шахте "Листвяжная" стали грубые нарушения правил безопасности, рассказал заместитель начальника управления отдела... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T15:11

2022-01-26T15:11

2022-01-26T15:12

происшествия

госдума рф

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Предварительной причиной аварии на шахте "Листвяжная" стали грубые нарушения правил безопасности, рассказал заместитель начальника управления отдела Ростехнадзора Сергей Никитин в ходе заседания комитета Госдумы по энергетике на тему "Законодательное регулирование в сфере обеспечения безопасности ведения горных работ на предприятиях угольной отрасли".Метан взорвался в "Листвяжной" (принадлежит компании "СДС-Уголь) 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвой трагедии стал 51 человек.По словам Никитина, комиссия Ростехнадзора по расследованию аварии на шахте "Листвяжная", в которой он является заместителем председателя, предположительно завершит работу 15 февраля и составит акт о ее результатах.Кроме того, по словам Никитина, со стороны Ростехнадзора наблюдалось "бездействие или имитация бурной деятельности". При этом дегазация в шахте велась заблаговременно и эффективно, добавил он.После ЧП были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 217 (нарушение требований промбезопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Арестованы девять человек: от основного собственника шахты и председателя совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаила Федяева до инспекторов Ростехнадзора и начальника участка, где произошел взрыв.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, госдума рф, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе