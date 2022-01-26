https://ria.ru/20220126/senator-1769557471.html
В Совете Федерации предложили усыплять бродячих собак особо опасных пород
В Совете Федерации предложили усыплять бродячих собак особо опасных пород - РИА Новости, 26.01.2022
В Совете Федерации предложили усыплять бродячих собак особо опасных пород
Сенатор от Забайкальского края Сергей Михайлов сообщил, что законодатели от региона работают над поправками в нормативную базу, которые предусматривают не... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T10:54
2022-01-26T10:54
2022-01-26T11:19
общество
совет федерации рф
забайкальский край
госдума рф
сергей михайлов
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Сенатор от Забайкальского края Сергей Михайлов сообщил, что законодатели от региона работают над поправками в нормативную базу, которые предусматривают не только отлов особо опасных пород бродячих собак, но и их усыпление при необходимости.В ходе пленарного заседания Совфеда в среду сенатор напомнил о трагическом случае в регионе, когда от нападения бродячих собак погиб ребенок."Это не единичный случай нападения собак на людей. Чипирование и стерилизация не решают проблему", - сказал парламентарий.По его мнению, нужно внести изменения в законодательство, которые позволят органам местного самоуправления, органам власти регионов принимать меры "не только по отлову и изоляции, но и в особых случаях по усыплению особо агрессивных (бродячих) собак".Он также высказался за повышение ответственности граждан, когда они выбрасывают своих питомцев на улицу.Сенатор сообщил, что он и коллеги из региона готовят изменения в законодательство, которые планируют внести в Госдуму.
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общество, совет федерации рф, забайкальский край, госдума рф, сергей михайлов
10:54 26.01.2022 (обновлено: 11:19 26.01.2022)
В Совете Федерации предложили усыплять бродячих собак особо опасных пород
Сенатор Михайлов предложил поправки об усыплении бродячих собак особо опасных пород
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Сенатор от Забайкальского края Сергей Михайлов сообщил, что законодатели от региона работают над поправками в нормативную базу, которые предусматривают не только отлов особо опасных пород бродячих собак, но и их усыпление при необходимости.
В ходе пленарного заседания Совфеда
в среду сенатор напомнил о трагическом случае в регионе, когда от нападения бродячих собак погиб ребенок.
"Это не единичный случай нападения собак на людей. Чипирование и стерилизация не решают проблему", - сказал парламентарий.
По его мнению, нужно внести изменения в законодательство, которые позволят органам местного самоуправления, органам власти регионов принимать меры "не только по отлову и изоляции, но и в особых случаях по усыплению особо агрессивных (бродячих) собак".
Он также высказался за повышение ответственности граждан, когда они выбрасывают своих питомцев на улицу.
Сенатор сообщил, что он и коллеги из региона готовят изменения в законодательство, которые планируют внести в Госдуму
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