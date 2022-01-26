https://ria.ru/20220126/senator-1769557471.html

В Совете Федерации предложили усыплять бродячих собак особо опасных пород

В Совете Федерации предложили усыплять бродячих собак особо опасных пород - РИА Новости, 26.01.2022

В Совете Федерации предложили усыплять бродячих собак особо опасных пород

Сенатор от Забайкальского края Сергей Михайлов сообщил, что законодатели от региона работают над поправками в нормативную базу, которые предусматривают не... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T10:54

2022-01-26T10:54

2022-01-26T11:19

общество

совет федерации рф

забайкальский край

госдума рф

сергей михайлов

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Сенатор от Забайкальского края Сергей Михайлов сообщил, что законодатели от региона работают над поправками в нормативную базу, которые предусматривают не только отлов особо опасных пород бродячих собак, но и их усыпление при необходимости.В ходе пленарного заседания Совфеда в среду сенатор напомнил о трагическом случае в регионе, когда от нападения бродячих собак погиб ребенок."Это не единичный случай нападения собак на людей. Чипирование и стерилизация не решают проблему", - сказал парламентарий.По его мнению, нужно внести изменения в законодательство, которые позволят органам местного самоуправления, органам власти регионов принимать меры "не только по отлову и изоляции, но и в особых случаях по усыплению особо агрессивных (бродячих) собак".Он также высказался за повышение ответственности граждан, когда они выбрасывают своих питомцев на улицу.Сенатор сообщил, что он и коллеги из региона готовят изменения в законодательство, которые планируют внести в Госдуму.

https://ria.ru/20220126/sobaka-1769555658.html

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общество, совет федерации рф, забайкальский край, госдума рф, сергей михайлов