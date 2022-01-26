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Умные электросчетчики появились более чем у 30 тысяч жителей Подмосковья

Умные электросчетчики появились более чем у 30 тысяч жителей Подмосковья - РИА Новости, 26.01.2022

Умные электросчетчики появились более чем у 30 тысяч жителей Подмосковья

В прошлом году более 30 тысяч жителей Подмосковья перешли на интеллектуальный учет энергии. В их домах появились умные электросчетчики, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T17:15

2022-01-26T17:15

2022-01-26T17:21

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В прошлом году более 30 тысяч жителей Подмосковья перешли на интеллектуальный учет энергии. В их домах появились умные электросчетчики, сообщил телеканал "360"."В 2021-м энергетики Подмосковья установили потребителям более 30 тысяч приборов учета с дистанционной передачей данных", − говорится в сообщении минэнерго Подмосковья.С января 2022 года счетчики, вышедшие из строя, будут заменять современными приборами с дистанционной передачей данных. Для этого нужно обратиться в сетевую компанию или к гарантирующему поставщику.Новые приборы позволят собирать данные в дистанционном режиме, а также замечать хищения электричества и очаги потерь. Все расходы по установке берет на себя профильная компания.После этого жителям Подмосковья не придется передавать показания прибора вручную.

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2022

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московская область (подмосковье)