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https://ria.ru/20220126/sanktsii-1769663483.html
Эксперт объяснил позицию Германии по санкциям против России
Эксперт объяснил позицию Германии по санкциям против России - РИА Новости, 26.01.2022
Эксперт объяснил позицию Германии по санкциям против России
Германия понимает, что в случае введения санкций пострадает не только российская экономика, но и европейская, прокомментировал РИА Новости заместитель директора РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T18:04
2022-01-26T18:04
в мире
киев
сша
российская академия наук
swift
владислав белов
россия
роберт хабек
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Германия понимает, что в случае введения санкций пострадает не только российская экономика, но и европейская, прокомментировал РИА Новости заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов сообщения о том, что в ФРГ выступают против санкций в отношении России в сфере энергетики."Если антироссийские санкции будут введены, на самом деле пострадает не только российская, но и европейская экономика. Европа не хочет остаться без российской нефти, газа и угля. И немцы это прекрасно понимают. Поэтому они делают такие осторожные заявления. В их контексте ясно, Берлин пытается дать понять, что США и Европа – это две разные вещи", - сказал он.Отключение от международной системы передачи финансовой информации SWIFT регулярно упоминается как один из способов давления на Россию. В пятницу министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что это стало бы крайней мерой, и призвал "не строить догадки об абстрактных санкциях"."Роберт Хабек понимает, что должен слушать бизнес", - отметил Белов. "Восточный комитет германской экономики уже давно придерживается точки зрения: чтобы сузить пространство для возможной конфронтации, надо развивать бизнес с Россией. Комитетом еще в 2019 году разработана дорожная карта, где пути взаимодействия с Россией расписаны от а до я", - добавил он.Экономические санкции против России, подчеркнул Белов, будут введены только в том случае, если начнется конфликт. При этом он добавил, что конфликт может быть спровоцирован со стороны Киева и его сторонников."Мой прогноз такой: США будут провоцировать конфликт, чтобы проверить "на слабо" как Россию, так и своих европейских партнеров. Ведь для Вашингтона Украина – всего лишь катализатор, площадка для апробирования своих многоходовых комбинаций, цель которых ослабить не только Россию, но и Европейский союз. Ведь трансатлантическое партнерство – это конкурирующее партнерство", - заключил заместитель директора Института Европы.
https://ria.ru/20220126/protokol-1769565671.html
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в мире, киев, сша, российская академия наук, swift, владислав белов, россия, роберт хабек
18:04 26.01.2022
 
Эксперт объяснил позицию Германии по санкциям против России

Эксперт Белов: Германия понимает, что антироссийские санкции ударят по Европе

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Германия понимает, что в случае введения санкций пострадает не только российская экономика, но и европейская, прокомментировал РИА Новости заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов сообщения о том, что в ФРГ выступают против санкций в отношении России в сфере энергетики.
"Если антироссийские санкции будут введены, на самом деле пострадает не только российская, но и европейская экономика. Европа не хочет остаться без российской нефти, газа и угля. И немцы это прекрасно понимают. Поэтому они делают такие осторожные заявления. В их контексте ясно, Берлин пытается дать понять, что США и Европа – это две разные вещи", - сказал он.
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Отключение от международной системы передачи финансовой информации SWIFT регулярно упоминается как один из способов давления на Россию. В пятницу министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что это стало бы крайней мерой, и призвал "не строить догадки об абстрактных санкциях".
"Роберт Хабек понимает, что должен слушать бизнес", - отметил Белов. "Восточный комитет германской экономики уже давно придерживается точки зрения: чтобы сузить пространство для возможной конфронтации, надо развивать бизнес с Россией. Комитетом еще в 2019 году разработана дорожная карта, где пути взаимодействия с Россией расписаны от а до я", - добавил он.
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Экономические санкции против России, подчеркнул Белов, будут введены только в том случае, если начнется конфликт. При этом он добавил, что конфликт может быть спровоцирован со стороны Киева и его сторонников.
"Мой прогноз такой: США будут провоцировать конфликт, чтобы проверить "на слабо" как Россию, так и своих европейских партнеров. Ведь для Вашингтона Украина – всего лишь катализатор, площадка для апробирования своих многоходовых комбинаций, цель которых ослабить не только Россию, но и Европейский союз. Ведь трансатлантическое партнерство – это конкурирующее партнерство", - заключил заместитель директора Института Европы.
 
В миреКиевСШАРоссийская академия наукSWIFTВладислав БеловРоссияРоберт Хабек
 
 
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