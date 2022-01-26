https://ria.ru/20220126/sanktsii-1769663483.html

Эксперт объяснил позицию Германии по санкциям против России

Эксперт объяснил позицию Германии по санкциям против России - РИА Новости, 26.01.2022

Эксперт объяснил позицию Германии по санкциям против России

Германия понимает, что в случае введения санкций пострадает не только российская экономика, но и европейская, прокомментировал РИА Новости заместитель директора РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T18:04

2022-01-26T18:04

2022-01-26T18:04

в мире

киев

сша

российская академия наук

swift

владислав белов

россия

роберт хабек

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_18e538199d531405705bdc733ce02a5b.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Германия понимает, что в случае введения санкций пострадает не только российская экономика, но и европейская, прокомментировал РИА Новости заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов сообщения о том, что в ФРГ выступают против санкций в отношении России в сфере энергетики."Если антироссийские санкции будут введены, на самом деле пострадает не только российская, но и европейская экономика. Европа не хочет остаться без российской нефти, газа и угля. И немцы это прекрасно понимают. Поэтому они делают такие осторожные заявления. В их контексте ясно, Берлин пытается дать понять, что США и Европа – это две разные вещи", - сказал он.Отключение от международной системы передачи финансовой информации SWIFT регулярно упоминается как один из способов давления на Россию. В пятницу министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что это стало бы крайней мерой, и призвал "не строить догадки об абстрактных санкциях"."Роберт Хабек понимает, что должен слушать бизнес", - отметил Белов. "Восточный комитет германской экономики уже давно придерживается точки зрения: чтобы сузить пространство для возможной конфронтации, надо развивать бизнес с Россией. Комитетом еще в 2019 году разработана дорожная карта, где пути взаимодействия с Россией расписаны от а до я", - добавил он.Экономические санкции против России, подчеркнул Белов, будут введены только в том случае, если начнется конфликт. При этом он добавил, что конфликт может быть спровоцирован со стороны Киева и его сторонников."Мой прогноз такой: США будут провоцировать конфликт, чтобы проверить "на слабо" как Россию, так и своих европейских партнеров. Ведь для Вашингтона Украина – всего лишь катализатор, площадка для апробирования своих многоходовых комбинаций, цель которых ослабить не только Россию, но и Европейский союз. Ведь трансатлантическое партнерство – это конкурирующее партнерство", - заключил заместитель директора Института Европы.

https://ria.ru/20220126/protokol-1769565671.html

https://ria.ru/20220119/germaniya-1768618886.html

киев

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, сша, российская академия наук, swift, владислав белов, россия, роберт хабек