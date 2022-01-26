https://ria.ru/20220126/sanktsii-1769624921.html
Сенатор рассказал, к чему приведут санкции США против Путина
Сенатор рассказал, к чему приведут санкции США против Путина - РИА Новости, 26.01.2022
Сенатор рассказал, к чему приведут санкции США против Путина
Возможное объявление санкций против российского президента Владимира Путина, чем угрожают американские политики, приведет к разрыву отношений Москвы и... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T15:28
2022-01-26T15:28
2022-01-26T15:38
политика
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москва
владимир путин
совет федерации рф
санкции в отношении россии
владимир джабаров
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Возможное объявление санкций против российского президента Владимира Путина, чем угрожают американские политики, приведет к разрыву отношений Москвы и Вашингтона, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."Со стороны США звучат угрозы, вплоть до санкций против президента РФ", - сказал сенатор в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, до чего надо додуматься, чтобы ввести санкции в отношении главы государства, которого избрал целый народ.Джабаров подчеркнул, что это будет "просто разрыв отношений".
https://ria.ru/20220125/evropa-1769308394.html
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политика, сша, вашингтон (город), москва, владимир путин, совет федерации рф, санкции в отношении россии, владимир джабаров, россия, в мире
15:28 26.01.2022 (обновлено: 15:38 26.01.2022)
Сенатор рассказал, к чему приведут санкции США против Путина
Сенатор Джабаров: санкции США против Путина приведут к разрыву отношений с Вашингтоном