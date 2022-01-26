https://ria.ru/20220126/sanktsii-1769624921.html

Сенатор рассказал, к чему приведут санкции США против Путина

Сенатор рассказал, к чему приведут санкции США против Путина - РИА Новости, 26.01.2022

Сенатор рассказал, к чему приведут санкции США против Путина

Возможное объявление санкций против российского президента Владимира Путина, чем угрожают американские политики, приведет к разрыву отношений Москвы и... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T15:28

2022-01-26T15:28

2022-01-26T15:38

политика

сша

вашингтон (город)

москва

владимир путин

совет федерации рф

санкции в отношении россии

владимир джабаров

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Возможное объявление санкций против российского президента Владимира Путина, чем угрожают американские политики, приведет к разрыву отношений Москвы и Вашингтона, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."Со стороны США звучат угрозы, вплоть до санкций против президента РФ", - сказал сенатор в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, до чего надо додуматься, чтобы ввести санкции в отношении главы государства, которого избрал целый народ.Джабаров подчеркнул, что это будет "просто разрыв отношений".

https://ria.ru/20220125/evropa-1769308394.html

https://ria.ru/20220125/zapad-1769321532.html

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политика, сша, вашингтон (город), москва, владимир путин, совет федерации рф, санкции в отношении россии, владимир джабаров, россия, в мире