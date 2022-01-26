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Защита приморского депутата Самсонова обжаловала продление ареста

Защита приморского депутата Самсонова обжаловала продление ареста - РИА Новости, 26.01.2022

Защита приморского депутата Самсонова обжаловала продление ареста

Защита приморского депутата Артема Самсонова, обвиняемого в растлении ребенка, обжаловала продление его ареста до 17 февраля, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T04:44

2022-01-26T04:44

2022-01-26T04:46

происшествия

владивосток

приморский краевой суд

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 26 янв – РИА Новости. Защита приморского депутата Артема Самсонова, обвиняемого в растлении ребенка, обжаловала продление его ареста до 17 февраля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева.Самсонова обвиняют по статье "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". По версии следствия, фигурант на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Самсонов арестован, вину не признает, 11 января он объявил голодовку из-за того, что ему отказали в проверке на полиграфе, а также из-за невозможности участвовать в заседаниях заксобрания Приморья по видеосвязи."В Судебную коллегию Приморского краевого суда поступила апелляционная жалоба адвоката Самсонова на постановление Фрунзенского районного суда Владивостока от 11 января 2022 года, которым срок содержания под стражей продлен Самсонову на один месяц, то есть до 17 февраля", - отметила Оленева.По ее словам, судебное заседание назначено на 28 января.Ранее защита Самсонова подала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. Также адвокаты подали в СК заявления, в котором просили возбудить дела на свидетелей за дачу заведомо ложных показаний на парламентария.

https://ria.ru/20220111/golodovka-1767336460.html

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происшествия, владивосток, приморский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф)