https://ria.ru/20220126/predstavitelstva-1769695845.html

Генсек НАТО предложил России возобновить работу представительств

Генсек НАТО предложил России возобновить работу представительств - РИА Новости, 26.01.2022

Генсек НАТО предложил России возобновить работу представительств

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО предлагает России возобновить работу представительств, а также продолжить диалог в рамках Совета Россия-НАТО. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T21:40

2022-01-26T21:40

2022-01-26T22:59

в мире

нато

россия

йенс столтенберг

совет россия-нато

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БРЮССЕЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО предлагает России возобновить работу представительств, а также продолжить диалог в рамках Совета Россия-НАТО."Мы предлагаем возобновить работу представительств", - сообщил он. По его словам, "предложения НАТО для России могут быть полезными как для России, так и для союзников". При этом генсек подчеркнул, что альянс не собирается идти на компромисс по основным принципам, включая политику открытых дверей.Столтенберг подчеркнул, что НАТО предлагает обсуждать с Россией вопросы разоружения, прозрачности, размещения ракет, контроля над вооружениями, нераспространения.Также предлагается установить прямую гражданскую линию связи.

https://ria.ru/20220122/ssha-1768946291.html

https://ria.ru/20220125/evropa-1769308394.html

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в мире, нато, россия, йенс столтенберг, совет россия-нато