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Генсек НАТО предложил России возобновить работу представительств
Генсек НАТО предложил России возобновить работу представительств - РИА Новости, 26.01.2022
Генсек НАТО предложил России возобновить работу представительств
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО предлагает России возобновить работу представительств, а также продолжить диалог в рамках Совета Россия-НАТО. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T21:40
2022-01-26T22:59
в мире
нато
россия
йенс столтенберг
совет россия-нато
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БРЮССЕЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО предлагает России возобновить работу представительств, а также продолжить диалог в рамках Совета Россия-НАТО."Мы предлагаем возобновить работу представительств", - сообщил он. По его словам, "предложения НАТО для России могут быть полезными как для России, так и для союзников". При этом генсек подчеркнул, что альянс не собирается идти на компромисс по основным принципам, включая политику открытых дверей.Столтенберг подчеркнул, что НАТО предлагает обсуждать с Россией вопросы разоружения, прозрачности, размещения ракет, контроля над вооружениями, нераспространения.Также предлагается установить прямую гражданскую линию связи.
https://ria.ru/20220122/ssha-1768946291.html
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в мире, нато, россия, йенс столтенберг, совет россия-нато
21:40 26.01.2022 (обновлено: 22:59 26.01.2022)
 
Генсек НАТО предложил России возобновить работу представительств

Генсек НАТО Столтенберг предложил России возобновить работу представительств

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО предлагает России возобновить работу представительств, а также продолжить диалог в рамках Совета Россия-НАТО.
"Мы предлагаем возобновить работу представительств", - сообщил он. По его словам, "предложения НАТО для России могут быть полезными как для России, так и для союзников". При этом генсек подчеркнул, что альянс не собирается идти на компромисс по основным принципам, включая политику открытых дверей.
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Столтенберг подчеркнул, что НАТО предлагает обсуждать с Россией вопросы разоружения, прозрачности, размещения ракет, контроля над вооружениями, нераспространения.
Также предлагается установить прямую гражданскую линию связи.
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В миреНАТОРоссияЙенс СтолтенбергСовет Россия-НАТО
 
 
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