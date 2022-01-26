https://ria.ru/20220126/polsha-1769667624.html

Дуда созвал на пятницу заседание Совета национальной безопасности

Дуда созвал на пятницу заседание Совета национальной безопасности - РИА Новости, 26.01.2022

Дуда созвал на пятницу заседание Совета национальной безопасности

Президент Польши Анджей Дуда созвал на пятницу заседание Совета национальной безопасности по вопросу безопасности в регионе, сообщил журналистам глава Бюро... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T18:22

2022-01-26T18:22

2022-01-26T18:30

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ВАРШАВА, 26 янв – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда созвал на пятницу заседание Совета национальной безопасности по вопросу безопасности в регионе, сообщил журналистам глава Бюро национальной безопасности республики Павел Солох."Президент Анджей Дуда созвал заседание Совета национальной безопасности на пятницу на 13.00 (15.00 мск)", - сказал Солох. Он добавил, что заседание "будет касаться ситуации с безопасностью в регионе" и пройдет в закрытом режиме.Польские власти в последнее время постоянно обвиняют Россию в эскалации ситуации в регионе. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220126/potok-1769588399.html

https://ria.ru/20220125/ukraina-1769505557.html

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