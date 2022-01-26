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Дуда созвал на пятницу заседание Совета национальной безопасности
Дуда созвал на пятницу заседание Совета национальной безопасности - РИА Новости, 26.01.2022
Дуда созвал на пятницу заседание Совета национальной безопасности
Президент Польши Анджей Дуда созвал на пятницу заседание Совета национальной безопасности по вопросу безопасности в регионе, сообщил журналистам глава Бюро... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T18:22
2022-01-26T18:30
в мире
украина
польша
нато
анджей дуда
ситуация на украине
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 26 янв – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда созвал на пятницу заседание Совета национальной безопасности по вопросу безопасности в регионе, сообщил журналистам глава Бюро национальной безопасности республики Павел Солох."Президент Анджей Дуда созвал заседание Совета национальной безопасности на пятницу на 13.00 (15.00 мск)", - сказал Солох. Он добавил, что заседание "будет касаться ситуации с безопасностью в регионе" и пройдет в закрытом режиме.Польские власти в последнее время постоянно обвиняют Россию в эскалации ситуации в регионе. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220126/potok-1769588399.html
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в мире, украина, польша, нато, анджей дуда, ситуация на украине, ситуация в днр и лнр
18:22 26.01.2022 (обновлено: 18:30 26.01.2022)
 
Дуда созвал на пятницу заседание Совета национальной безопасности

Президент Польши Дуда созвал на пятницу заседание Совета национальной безопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда
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ВАРШАВА, 26 янв – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда созвал на пятницу заседание Совета национальной безопасности по вопросу безопасности в регионе, сообщил журналистам глава Бюро национальной безопасности республики Павел Солох.
"Президент Анджей Дуда созвал заседание Совета национальной безопасности на пятницу на 13.00 (15.00 мск)", - сказал Солох. Он добавил, что заседание "будет касаться ситуации с безопасностью в регионе" и пройдет в закрытом режиме.
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Польша потребовала от Германии "четких сигналов" по ситуации с Украиной
Польские власти в последнее время постоянно обвиняют Россию в эскалации ситуации в регионе. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
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В миреУкраинаПольшаНАТОАнджей ДудаСитуация на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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