10:52 26.01.2022 (обновлено: 11:36 26.01.2022)
Совфед одобрил закон об индексации пенсий на 8,6%
Совфед одобрил закон об индексации пенсий с 1 января 2022 года на 8,6%
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон об индексации в 2022 году пенсий на 8,6%.
Кабмин внес данную норму поправкой в уже принятый в первом чтении правительственный законопроект о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ранее заявил, что средний размер пенсии после индексации в 2022 году составит 18 984 рубля.
Предполагается, что индексация пенсий пройдет с 1 января текущего года.
Ранее замглавы социального комитета СФ Елена Бибикова рассказала РИА Новости, что с 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%. По ее словам, это повышение пройдёт по отношению к декабрьскому размеру пенсий, потому что в январе пенсии уже были повышены на 5,9%. Таким образом, за январь может быть произведена доплата - разница между 5,9% и 8,6%, пояснила сенатор.
По ее словам, средняя пенсия в России после индексации может вырасти на 1400 рублей.
Страховые пенсии по старости с 1 января 2022 года выросли на 5,9%. В прогнозе Минэкономразвития, который лег в основу бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, инфляция в 2021 году ожидалась на уровне 5,8%. Однако фактическая инфляция оказалась значительно выше прогноза и составила 8,4%. По последним данным Росстата, реальный размер назначенных пенсий (пенсия, скорректированная на уровень инфляции) в ноябре 2021 года снизился на 2,8% в годовом выражении.
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