https://ria.ru/20220126/pensii-1769557172.html

Совфед одобрил закон об индексации пенсий на 8,6%

Совфед одобрил закон об индексации пенсий на 8,6% - РИА Новости, 26.01.2022

Совфед одобрил закон об индексации пенсий на 8,6%

Совфед на заседании в среду одобрил закон об индексации в 2022 году пенсий на 8,6%. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T10:52

2022-01-26T10:52

2022-01-26T11:36

общество

совет федерации рф

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон об индексации в 2022 году пенсий на 8,6%.Кабмин внес данную норму поправкой в уже принятый в первом чтении правительственный законопроект о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ранее заявил, что средний размер пенсии после индексации в 2022 году составит 18 984 рубля.Предполагается, что индексация пенсий пройдет с 1 января текущего года.Ранее замглавы социального комитета СФ Елена Бибикова рассказала РИА Новости, что с 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%. По ее словам, это повышение пройдёт по отношению к декабрьскому размеру пенсий, потому что в январе пенсии уже были повышены на 5,9%. Таким образом, за январь может быть произведена доплата - разница между 5,9% и 8,6%, пояснила сенатор.По ее словам, средняя пенсия в России после индексации может вырасти на 1400 рублей.Страховые пенсии по старости с 1 января 2022 года выросли на 5,9%. В прогнозе Минэкономразвития, который лег в основу бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, инфляция в 2021 году ожидалась на уровне 5,8%. Однако фактическая инфляция оказалась значительно выше прогноза и составила 8,4%. По последним данным Росстата, реальный размер назначенных пенсий (пенсия, скорректированная на уровень инфляции) в ноябре 2021 года снизился на 2,8% в годовом выражении.

https://ria.ru/20220123/pensiya-1769096686.html

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общество, совет федерации рф