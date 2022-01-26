17:37 26.01.2022 (обновлено: 18:21 26.01.2022)
Правительство одобрило план дополнительных мер по борьбе с омикрон-штаммом
Правительство одобрило план дополнительных мер по борьбе с омикрон-штаммом коронавируса
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрачи-реаниматологи в палате интенсивной терапии в красной зоне больницы города Рассказово
Врачи-реаниматологи в палате интенсивной терапии в красной зоне больницы города Рассказово
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Правительство России одобрило дополнительные меры по борьбе со штаммом коронавируса "омикрон", сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
По ее словам, новый план состоит из пяти блоков мер реагирования, включая финансовую поддержку регионов и федеральных органов власти.
"Ситуация с ковидом и реализуемыми мерами находится на ежедневном контроле правительства. Для целей такой работы по поручению председателя правительства создана оперативная рабочая группа под моим кураторством", — добавила Голикова.
Мутацию B.1.1.529, также известную как омикрон-штамм, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Она несет десятки трансформаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению ученых, многие изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам.
Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. "Омикрон" выявили более чем в ста странах, включая Россию.