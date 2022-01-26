https://ria.ru/20220126/omikron-1769655136.html

Правительство одобрило план дополнительных мер по борьбе с омикрон-штаммом

Правительство одобрило план дополнительных мер по борьбе с омикрон-штаммом - РИА Новости, 26.01.2022

Правительство одобрило план дополнительных мер по борьбе с омикрон-штаммом

Правительство России одобрило дополнительные меры по борьбе со штаммом коронавируса "омикрон", сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T17:37

2022-01-26T17:37

2022-01-26T18:21

распространение коронавируса

владимир путин

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Правительство России одобрило дополнительные меры по борьбе со штаммом коронавируса "омикрон", сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.По ее словам, новый план состоит из пяти блоков мер реагирования, включая финансовую поддержку регионов и федеральных органов власти.Мутацию B.1.1.529, также известную как омикрон-штамм, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Она несет десятки трансформаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению ученых, многие изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам.Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. "Омикрон" выявили более чем в ста странах, включая Россию.

https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769542984.html

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