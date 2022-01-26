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https://ria.ru/20220126/omikron-1769633318.html
В Москве 80% случаев заражения коронавирусом приходится на "омикрон"
В Москве 80% случаев заражения коронавирусом приходится на "омикрон" - РИА Новости, 26.01.2022
В Москве 80% случаев заражения коронавирусом приходится на "омикрон"
"Омикрон" уже уверенно доминирует в Москве, 80% выявленных случаев приходится на него, сообщила заместитель мэра российской столицы Анастасия Ракова в интервью... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T16:08
2022-01-26T16:41
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
анастасия ракова
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. "Омикрон" уже уверенно доминирует в Москве, 80% выявленных случаев приходится на него, сообщила заместитель мэра российской столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24" ."Такое цунами новых случаев выявления коронавирусной инфекцией и в нашей стране, и в других странах связано с приходом нового штамма "омикрон". На сегодняшний день этот штамм уже уверенно доминирует в Москве, по данным нашего секвенирования, 80% вновь выявленных случаев приходится на штамм "омикрон", - сообщила Ракова.Штамм коронавируса "омикрон" реже вызывает пневмонию, в госпитализации он не доминирует, добавила она."Фиксируется, что пневмонию этот штамм вируса вызывает реже, как правило, он останавливается в верхних дыхательных путях, вызывает ОРВИ либо различные бронхиты... Если в популяции, особенно в поликлинической, полностью доминирует штамм "омикрон", то в госпитализации этот штамм пока не доминирует", - сказала РаковаВ Москве растёт заболеваемость не только коронавирусом, но и ОРВИ, сообщила заместитель мэра российской столицы Анастасия Ракова."В Москве растёт не только заболеваемость коронавирусной инфекцией, но и другими сезонными инфекциям ОРВИ и гриппа. За последние недели заболеваемость как по коронавирусу, так и по другим ОРВИ выросла в 5 раз", - заявила она.Кадровый состав амбулаторного звена усиливают в Москве, привлекаются врачи из других медучреждений и студенты, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Конечно, мы понимаем, что нагрузка колоссальная на поликлиники, и проводим мероприятия по усилению кадрового состава первичного звена. Дополнительно на работу в поликлиники направляются врачи, средний медицинский персонал из других медицинских учреждений, привлекаются ординаторы и студенты", - сказала Ракова.Также, по ее словам, расширяется сеть КТ-центров.
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общество, москва, здоровье - общество, анастасия ракова , коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
16:08 26.01.2022 (обновлено: 16:41 26.01.2022)
 
В Москве 80% случаев заражения коронавирусом приходится на "омикрон"

Заммэра Ракова: в Москве 80% случаев заражения коронавирусом приходится на "омикрон"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики коронавируса
Тест-системы для диагностики коронавируса - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. "Омикрон" уже уверенно доминирует в Москве, 80% выявленных случаев приходится на него, сообщила заместитель мэра российской столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24" .
"Такое цунами новых случаев выявления коронавирусной инфекцией и в нашей стране, и в других странах связано с приходом нового штамма "омикрон". На сегодняшний день этот штамм уже уверенно доминирует в Москве, по данным нашего секвенирования, 80% вновь выявленных случаев приходится на штамм "омикрон", - сообщила Ракова.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
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Штамм коронавируса "омикрон" реже вызывает пневмонию, в госпитализации он не доминирует, добавила она.
"Фиксируется, что пневмонию этот штамм вируса вызывает реже, как правило, он останавливается в верхних дыхательных путях, вызывает ОРВИ либо различные бронхиты... Если в популяции, особенно в поликлинической, полностью доминирует штамм "омикрон", то в госпитализации этот штамм пока не доминирует", - сказала Ракова
В Москве растёт заболеваемость не только коронавирусом, но и ОРВИ, сообщила заместитель мэра российской столицы Анастасия Ракова.
"В Москве растёт не только заболеваемость коронавирусной инфекцией, но и другими сезонными инфекциям ОРВИ и гриппа. За последние недели заболеваемость как по коронавирусу, так и по другим ОРВИ выросла в 5 раз", - заявила она.
Кадровый состав амбулаторного звена усиливают в Москве, привлекаются врачи из других медучреждений и студенты, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Конечно, мы понимаем, что нагрузка колоссальная на поликлиники, и проводим мероприятия по усилению кадрового состава первичного звена. Дополнительно на работу в поликлиники направляются врачи, средний медицинский персонал из других медицинских учреждений, привлекаются ординаторы и студенты", - сказала Ракова.
Также, по ее словам, расширяется сеть КТ-центров.
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваЗдоровье - ОбществоАнастасия РаковаКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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