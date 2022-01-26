https://ria.ru/20220126/omikron-1769584424.html
Дети заражаются "омикроном" чаще, чем другими штаммами, заявил Мурашко
Дети заражаются "омикроном" чаще, чем другими штаммами, заявил Мурашко - РИА Новости, 26.01.2022
Дети заражаются "омикроном" чаще, чем другими штаммами, заявил Мурашко
Дети заболевают коронавирусной инфекцией, вызванной штаммом "омикрон", в 2,5 раза чаще, чем другими вариантами, заявил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T12:46
2022-01-26T12:46
2022-01-26T12:47
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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КАЗАНЬ, 26 янв – РИА Новости. Дети заболевают коронавирусной инфекцией, вызванной штаммом "омикрон", в 2,5 раза чаще, чем другими вариантами, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В настоящее время резкий рост заболеваемости из-за заражения штаммом коронавируса "омикрон" требует особого внимания к здоровью детского населения. По данным экспертов, дети заболевают "омикроном" в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами коронавируса", - сказал Мурашко на XVIII Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребёнка в субъектах Российской Федерации.Он отметил, что педиатрическая служба в период пандемии должна адаптироваться к новым условиям работы. На сегодняшний день разработаны и актуализируются подходы к ведению детей с хроническими патологиями и коронавирусной инфекцией. Организована работа детского федерального дистанционного реанимационно-консультативного центра, подчеркнул министр.
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
12:46 26.01.2022 (обновлено: 12:47 26.01.2022)
Дети заражаются "омикроном" чаще, чем другими штаммами, заявил Мурашко
Глава Минздрава Мурашко: дети заражаются "омикроном" в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами