https://ria.ru/20220126/omikron-1769584424.html

Дети заражаются "омикроном" чаще, чем другими штаммами, заявил Мурашко

Дети заражаются "омикроном" чаще, чем другими штаммами, заявил Мурашко - РИА Новости, 26.01.2022

Дети заражаются "омикроном" чаще, чем другими штаммами, заявил Мурашко

Дети заболевают коронавирусной инфекцией, вызванной штаммом "омикрон", в 2,5 раза чаще, чем другими вариантами, заявил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T12:46

2022-01-26T12:46

2022-01-26T12:47

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/16/1769034974_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_2c783309f5a33bbf20598cde93f3aaa5.jpg

КАЗАНЬ, 26 янв – РИА Новости. Дети заболевают коронавирусной инфекцией, вызванной штаммом "омикрон", в 2,5 раза чаще, чем другими вариантами, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В настоящее время резкий рост заболеваемости из-за заражения штаммом коронавируса "омикрон" требует особого внимания к здоровью детского населения. По данным экспертов, дети заболевают "омикроном" в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами коронавируса", - сказал Мурашко на XVIII Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребёнка в субъектах Российской Федерации.Он отметил, что педиатрическая служба в период пандемии должна адаптироваться к новым условиям работы. На сегодняшний день разработаны и актуализируются подходы к ведению детей с хроническими патологиями и коронавирусной инфекцией. Организована работа детского федерального дистанционного реанимационно-консультативного центра, подчеркнул министр.

https://ria.ru/20220126/omikron-1769535342.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса