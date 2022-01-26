https://ria.ru/20220126/omikron-1769566401.html
В 72 российских регионах зафиксировали случаи заражения "омикроном"
В 72 российских регионах зафиксировали случаи заражения "омикроном" - РИА Новости, 26.01.2022
В 72 российских регионах зафиксировали случаи заражения "омикроном"
Распространение штамма коронавируса "омикрон" фиксируется уже в 72 регионах страны, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T11:36
2022-01-26T11:36
2022-01-26T11:46
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Распространение штамма коронавируса "омикрон" фиксируется уже в 72 регионах страны, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется уже в 72 регионах страны", - говорится в сообщении.
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11:36 26.01.2022 (обновлено: 11:46 26.01.2022)
В 72 российских регионах зафиксировали случаи заражения "омикроном"
Случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса зафиксировали в 72 российских регионах