https://ria.ru/20220126/omikron-1769566401.html

В 72 российских регионах зафиксировали случаи заражения "омикроном"

В 72 российских регионах зафиксировали случаи заражения "омикроном" - РИА Новости, 26.01.2022

В 72 российских регионах зафиксировали случаи заражения "омикроном"

Распространение штамма коронавируса "омикрон" фиксируется уже в 72 регионах страны, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T11:36

2022-01-26T11:36

2022-01-26T11:46

распространение коронавируса

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омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Распространение штамма коронавируса "омикрон" фиксируется уже в 72 регионах страны, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется уже в 72 регионах страны", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769542984.html

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здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса