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https://ria.ru/20220126/omikron-1769531930.html
Врач рассказал, как протекает "омикрон" у вакцинированных и непривитых
Врач рассказал, как протекает "омикрон" у вакцинированных и непривитых - РИА Новости, 26.01.2022
Врач рассказал, как протекает "омикрон" у вакцинированных и непривитых
Протекание заболевания коронавирусом при штамме "омикрон" стало похоже на обычную респираторно-вирусную инфекцию для тех, кто вакцинировался, но для непривитых... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T03:37
2022-01-26T03:37
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андрей поздняков
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Протекание заболевания коронавирусом при штамме "омикрон" стало похоже на обычную респираторно-вирусную инфекцию для тех, кто вакцинировался, но для непривитых он все еще опасен тяжелыми осложнениями и последствиями, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.Он отметил, что причина этого неизвестна."Да, и, положа руку на сердце, не очень интересно. Другое дело, что эта респираторная инфекция по-прежнему у неиммунных может вызывать тяжелые поражения самых различных органов и систем, а также летальные исходы. С учетом высокой контагиозности, заразности намного лучше для тех, кто не болел/не вакцинирован, не стало", - уточнил врач.Поздняков также рассказал, что симптомы болезни, вызванной "омикроном", "совершенно типичны для обычной ОРВИ"."То есть настолько общие, что поставить именно COVID, основываясь только на клинической картине – крайне маловероятно", - подчеркнул инфекционист."Много пишут сейчас, что "в 80% случаев типичным является боль в горле", "насморк типичен для омикрон-штамма", "очень характерно снижение/отсутствие аппетита, мышечные боли, боли в суставах, потливость". А теперь откидываем в сторону проценты встречаемости при нынешней "модной" болезни и роемся в анамнезе себя любимого: была у меня раньше, в доковидную эру, боль в горле? А насморк? А их сочетание? Потел ли я при этом? Если "да", то: а хотелось ли есть в такие "счастливые" моменты? Итого: например, 10 лет назад по симптомам – у меня был ковид. Только об этом никто не знал", - описал клиническую картину врач.Поздняков также добавил, что как и при многих других подобных заболеваниях более подвержены "омикрону" "пионеры и пенсионеры"."Если серьезно: пожилые остались в группе риска, лица с тяжелой фоновой патологией, штамм стал более заразным для детей. Среди них проблемны прежде всего дети раннего возраста – до 2 лет. У них часты диспептические симптомы - рвота, диарея, что в совокупности с повышением температуры может привести к обезвоживанию. Поражение бронхов у части детей раннего возраста приводит к быстрому развитию обструктивных состояний, поражение мелких бронхов (бронхиолит) может быть серьезной проблемой, требующей неотложных стационарных мероприятий", - заключил кандидат медицинских наук.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, андрей поздняков, омикрон-штамм коронавируса
03:37 26.01.2022
 
Врач рассказал, как протекает "омикрон" у вакцинированных и непривитых

Врач-инфекционист Поздняков заявил, что штамм "омикрон" стал обычным ОРВИ для привитых

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедицинский работник делает девушке прививку от COVID-19 в центре вакцинации в ГУМе в Москве
Медицинский работник делает девушке прививку от COVID-19 в центре вакцинации в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Медицинский работник делает девушке прививку от COVID-19 в центре вакцинации в ГУМе в Москве
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Протекание заболевания коронавирусом при штамме "омикрон" стало похоже на обычную респираторно-вирусную инфекцию для тех, кто вакцинировался, но для непривитых он все еще опасен тяжелыми осложнениями и последствиями, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.
"Омикрон" клинически, по совокупности симптомов, стал обычной респираторной инфекцией. Ранее патогномоничный симптом (отличающий конкретную болезнь - ред.) - аносмия (отсутствие обоняния) встречается при заболевании штаммом "омикрон" редко, точно менее 20%", - сказал Поздняков.
Он отметил, что причина этого неизвестна.
"Да, и, положа руку на сердце, не очень интересно. Другое дело, что эта респираторная инфекция по-прежнему у неиммунных может вызывать тяжелые поражения самых различных органов и систем, а также летальные исходы. С учетом высокой контагиозности, заразности намного лучше для тех, кто не болел/не вакцинирован, не стало", - уточнил врач.
Поздняков также рассказал, что симптомы болезни, вызванной "омикроном", "совершенно типичны для обычной ОРВИ".
"То есть настолько общие, что поставить именно COVID, основываясь только на клинической картине – крайне маловероятно", - подчеркнул инфекционист.
"Много пишут сейчас, что "в 80% случаев типичным является боль в горле", "насморк типичен для омикрон-штамма", "очень характерно снижение/отсутствие аппетита, мышечные боли, боли в суставах, потливость". А теперь откидываем в сторону проценты встречаемости при нынешней "модной" болезни и роемся в анамнезе себя любимого: была у меня раньше, в доковидную эру, боль в горле? А насморк? А их сочетание? Потел ли я при этом? Если "да", то: а хотелось ли есть в такие "счастливые" моменты? Итого: например, 10 лет назад по симптомам – у меня был ковид. Только об этом никто не знал", - описал клиническую картину врач.
Поздняков также добавил, что как и при многих других подобных заболеваниях более подвержены "омикрону" "пионеры и пенсионеры".
"Если серьезно: пожилые остались в группе риска, лица с тяжелой фоновой патологией, штамм стал более заразным для детей. Среди них проблемны прежде всего дети раннего возраста – до 2 лет. У них часты диспептические симптомы - рвота, диарея, что в совокупности с повышением температуры может привести к обезвоживанию. Поражение бронхов у части детей раннего возраста приводит к быстрому развитию обструктивных состояний, поражение мелких бронхов (бронхиолит) может быть серьезной проблемой, требующей неотложных стационарных мероприятий", - заключил кандидат медицинских наук.
Медики в красной зоне - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАндрей ПоздняковОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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