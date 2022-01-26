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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220126/ograblenie-1769649409.html
Следствие попросило арестовать подозреваемого в ограблении вдовы Градского
Следствие попросило арестовать подозреваемого в ограблении вдовы Градского - РИА Новости, 26.01.2022
Следствие попросило арестовать подозреваемого в ограблении вдовы Градского
Следователь попросил суд арестовать уроженца Таджикистана, задержанного за ограбление вдовы певца Александра Градского, сообщили РИА Новости в среду в... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T17:18
2022-01-26T17:37
шоубиз
происшествия
таджикистан
московская область (подмосковье)
александр градский
александр добровинский
марина коташенко
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Следователь попросил суд арестовать уроженца Таджикистана, задержанного за ограбление вдовы певца Александра Градского, сообщили РИА Новости в среду в Наро-Фоминском городском суде Московской области."В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.Заседание уже началось, однако проходит в закрытом от прессы режиме.Накануне источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что уже судимого Умеджона Жабборова задержали на московском метро при помощи камер распознавания лиц. Других подозреваемых в нападении на Марину Коташенко пока найти не удалось.По данным на сайте Мосгорсуда, в июле 2017 года Хорошевский райсуд приговорил Жабборова к году колонии общего режима за покушение на дачу взятки. Дело рассматривалось в особом порядке при полном признании вины подсудимым.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Жабборов работал продавцом магазина и пытался подкупить за 15 тысяч рублей полицейского, уличившего его в продаже алкоголя ночью.Коташенко ограбили в середине января – по информации источника агентства, у нее отобрали почти 100 миллионов рублей. По данным полиции, злоумышленники спровоцировали ДТП, а после того, как девушка вышла из машины, ее отвезли до дома и отобрали там у нее крупную сумму.По информации источника, после ограбления Коташенко довезла преступников до дороги, где они и пересели в свое авто - белый Mercedes с московскими номерами.Впоследствии в социальных сетях и СМИ появились предположения, что девушка якобы сама могла инсценировать ограбление, чтобы завладеть деньгами покойного. Юрист Александр Добровинский в беседе с РИА Новости отверг эти слухи и рассказал, что в полицию она пошла спустя два часа после ЧП, а не шесть или семь, как утверждала пресса.
https://ria.ru/20220121/gradskiy-1768930354.html
https://ria.ru/20220118/ograblenie-1768296910.html
https://ria.ru/20220124/gradskiy-1769233181.html
таджикистан
московская область (подмосковье)
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происшествия, таджикистан, московская область (подмосковье), александр градский, александр добровинский, марина коташенко
17:18 26.01.2022 (обновлено: 17:37 26.01.2022)
 
Следствие попросило арестовать подозреваемого в ограблении вдовы Градского

Следствие попросило арестовать подозреваемого в ограблении вдовы Градского Коташенко

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Следователь попросил суд арестовать уроженца Таджикистана, задержанного за ограбление вдовы певца Александра Градского, сообщили РИА Новости в среду в Наро-Фоминском городском суде Московской области.
"В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Супруга народного артиста России, певца Александра Градского Марина Коташенко - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 17:23Шоубиз
Соседка Градских рассказала о состоянии Коташенко после ограбления
Заседание уже началось, однако проходит в закрытом от прессы режиме.
Накануне источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что уже судимого Умеджона Жабборова задержали на московском метро при помощи камер распознавания лиц. Других подозреваемых в нападении на Марину Коташенко пока найти не удалось.
По данным на сайте Мосгорсуда, в июле 2017 года Хорошевский райсуд приговорил Жабборова к году колонии общего режима за покушение на дачу взятки. Дело рассматривалось в особом порядке при полном признании вины подсудимым.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Жабборов работал продавцом магазина и пытался подкупить за 15 тысяч рублей полицейского, уличившего его в продаже алкоголя ночью.
Марина Коташенко - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 04:20
Друг Градского заявил, что знает организатора ограбления вдовы певца
Коташенко ограбили в середине января – по информации источника агентства, у нее отобрали почти 100 миллионов рублей. По данным полиции, злоумышленники спровоцировали ДТП, а после того, как девушка вышла из машины, ее отвезли до дома и отобрали там у нее крупную сумму.
По информации источника, после ограбления Коташенко довезла преступников до дороги, где они и пересели в свое авто - белый Mercedes с московскими номерами.
Впоследствии в социальных сетях и СМИ появились предположения, что девушка якобы сама могла инсценировать ограбление, чтобы завладеть деньгами покойного. Юрист Александр Добровинский в беседе с РИА Новости отверг эти слухи и рассказал, что в полицию она пошла спустя два часа после ЧП, а не шесть или семь, как утверждала пресса.
Александр Градский и Марина Коташенко - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
24 января, 13:08Шоубиз
"Звонил постоянно": домработница Градского о его ревности к Коташенко
 
ШоубизПроисшествияТаджикистанМосковская область (Подмосковье)Александр ГрадскийАлександр ДобровинскийМарина Коташенко
 
 
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