https://ria.ru/20220126/nikonov-1769698542.html

Депутат назвал ответ Запада на предложения России отрицательным

Депутат назвал ответ Запада на предложения России отрицательным - РИА Новости, 26.01.2022

Депутат назвал ответ Запада на предложения России отрицательным

Ответ Запада по гарантиям безопасности надо признать однозначно отрицательным, в этом случае партнеры скоро начнут "узнавать" российские ответы, включая... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T22:15

2022-01-26T22:15

2022-01-26T22:38

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Ответ Запада по гарантиям безопасности надо признать однозначно отрицательным, в этом случае партнеры скоро начнут "узнавать" российские ответы, включая поставки вооружения самопровозглашенным ДНР и ЛНР, заявил РИА Новости первый замглавы комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов.МИД России сообщил, что ответ от НАТО по предложениям по гарантиям безопасности передали послу РФ в Брюсселе."Ответ Запада надо признать однозначно отрицательным. Значит, скоро начнем узнавать российские ответы. Похоже, начнем с вооружения (самопровозглашенных) Донецкой и Луганской республик", - подчеркнул политик.Кроме того, первый замглавы комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов, комментируя предложение НАТО возобновить работу представительств, отметил, что российскому представительству в НАТО много лет не давали работать, сейчас возобновлять нечего.Как заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс предлагает России возобновить работу представительств, а также продолжить диалог в рамках Совета Россия-НАТО. Кроме того, предлагается установить прямую линию связи, продолжить диалог с Россией в вопросах разоружения, размещения ракет, контроля над вооружениями. Генсек также заявил, что Россия должна "вывести свои войска" из Грузии, Украины и Молдавии.Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Москва должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии.

https://ria.ru/20220126/nato-1769695465.html

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в мире, йенс столтенберг, москва, нато, госдума рф, совет россия-нато, россия