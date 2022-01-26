22:15 26.01.2022 (обновлено: 22:38 26.01.2022)
Депутат назвал ответ Запада на предложения России отрицательным
Депутат Никонов назвал ответ Запада на предложения России отрицательным
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Ответ Запада по гарантиям безопасности надо признать однозначно отрицательным, в этом случае партнеры скоро начнут "узнавать" российские ответы, включая поставки вооружения самопровозглашенным ДНР и ЛНР, заявил РИА Новости первый замглавы комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов.
МИД России сообщил, что ответ от НАТО по предложениям по гарантиям безопасности передали послу РФ в Брюсселе.
"Ответ Запада надо признать однозначно отрицательным. Значит, скоро начнем узнавать российские ответы. Похоже, начнем с вооружения (самопровозглашенных) Донецкой и Луганской республик", - подчеркнул политик.
Кроме того, первый замглавы комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов, комментируя предложение НАТО возобновить работу представительств, отметил, что российскому представительству в НАТО много лет не давали работать, сейчас возобновлять нечего.
Как заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс предлагает России возобновить работу представительств, а также продолжить диалог в рамках Совета Россия-НАТО. Кроме того, предлагается установить прямую линию связи, продолжить диалог с Россией в вопросах разоружения, размещения ракет, контроля над вооружениями. Генсек также заявил, что Россия должна "вывести свои войска" из Грузии, Украины и Молдавии.
Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Москва должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии.