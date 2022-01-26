https://ria.ru/20220126/nikazanie-1769556876.html
ФСИН объяснила требование реального наказания Олегу Навальному
ФСИН объяснила требование реального наказания Олегу Навальному - РИА Новости, 26.01.2022
ФСИН объяснила требование реального наказания Олегу Навальному
ФСИН России требует заменить брату Навального Олегу условное наказания на реальное из-за того, что тот не встал на учёт в инспекции, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T10:51
2022-01-26T10:51
2022-01-26T10:51
происшествия
москва
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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олег навальный
ив роше
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. ФСИН России требует заменить брату Навального Олегу условное наказания на реальное из-за того, что тот не встал на учёт в инспекции, сообщили РИА Новости в Люблинском суде Москвы.Преображенский суд Москвы в августе 2021 года приговорил Навального к году условного заключения по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. В октябре приговор вступил в законную силу. А в январе ФСИН попросила суд заменить условный срок реальным, заседание пройдет 18 февраля."В качестве направления в суд материала о замене условного осуждения реальным сроком указывается факт того, что Навальный О.А. не встал на учёт в уголовно-исполнительную инспекцию", - сказала собеседница агентства.Уголовно-исполнительная инспекция занимается контролем за исполнением наказания. Условно осуждённый обязан явиться в инспекцию в течение нескольких дней после уведомления.Как установил суд, из-за призывов Олега Навального и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, "создав угрозу массового заболевания". Навального приговорили к году условно, в октябре Мосгорсуд утвердил это решение.Сам Алексей Навальный попал в колонию как раз после того, как условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.У Олега Навального уже есть судимость: в 2014 году он вместе с братом Алексеем был осужден по делу о хищении 26 миллионов рублей у "Ив Роше". Алексей тогда получил три с половиной года условно, а Олег — такой же срок, но реального заключения, в колонии общего режима. Он освободился из колонии в 2018 году.
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происшествия, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), алексей навальный, олег навальный, ив роше, россия
ФСИН объяснила требование реального наказания Олегу Навальному
ФСИН требует реального наказания Олегу Навальному, так как он не встал на учет в инспекции
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. ФСИН России требует заменить брату Навального Олегу условное наказания на реальное из-за того, что тот не встал на учёт в инспекции, сообщили РИА Новости в Люблинском суде Москвы.
Преображенский суд Москвы в августе 2021 года приговорил Навального к году условного заключения по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. В октябре приговор вступил в законную силу. А в январе ФСИН попросила суд заменить условный срок реальным, заседание пройдет 18 февраля.
"В качестве направления в суд материала о замене условного осуждения реальным сроком указывается факт того, что Навальный О.А. не встал на учёт в уголовно-исполнительную инспекцию", - сказала собеседница агентства.
Уголовно-исполнительная инспекция занимается контролем за исполнением наказания. Условно осуждённый обязан явиться в инспекцию в течение нескольких дней после уведомления.
Как установил суд, из-за призывов Олега Навального
и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, "создав угрозу массового заболевания". Навального приговорили к году условно, в октябре Мосгорсуд утвердил это решение.
Сам Алексей Навальный
попал в колонию как раз после того, как условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше
" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
У Олега Навального уже есть судимость: в 2014 году он вместе с братом Алексеем был осужден по делу о хищении 26 миллионов рублей у "Ив Роше". Алексей тогда получил три с половиной года условно, а Олег — такой же срок, но реального заключения, в колонии общего режима. Он освободился из колонии в 2018 году.