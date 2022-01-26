https://ria.ru/20220126/nikazanie-1769556876.html

ФСИН объяснила требование реального наказания Олегу Навальному

ФСИН объяснила требование реального наказания Олегу Навальному - РИА Новости, 26.01.2022

ФСИН объяснила требование реального наказания Олегу Навальному

ФСИН России требует заменить брату Навального Олегу условное наказания на реальное из-за того, что тот не встал на учёт в инспекции, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T10:51

2022-01-26T10:51

2022-01-26T10:51

происшествия

москва

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

алексей навальный

олег навальный

ив роше

россия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. ФСИН России требует заменить брату Навального Олегу условное наказания на реальное из-за того, что тот не встал на учёт в инспекции, сообщили РИА Новости в Люблинском суде Москвы.Преображенский суд Москвы в августе 2021 года приговорил Навального к году условного заключения по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. В октябре приговор вступил в законную силу. А в январе ФСИН попросила суд заменить условный срок реальным, заседание пройдет 18 февраля."В качестве направления в суд материала о замене условного осуждения реальным сроком указывается факт того, что Навальный О.А. не встал на учёт в уголовно-исполнительную инспекцию", - сказала собеседница агентства.Уголовно-исполнительная инспекция занимается контролем за исполнением наказания. Условно осуждённый обязан явиться в инспекцию в течение нескольких дней после уведомления.Как установил суд, из-за призывов Олега Навального и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, "создав угрозу массового заболевания". Навального приговорили к году условно, в октябре Мосгорсуд утвердил это решение.Сам Алексей Навальный попал в колонию как раз после того, как условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.У Олега Навального уже есть судимость: в 2014 году он вместе с братом Алексеем был осужден по делу о хищении 26 миллионов рублей у "Ив Роше". Алексей тогда получил три с половиной года условно, а Олег — такой же срок, но реального заключения, в колонии общего режима. Он освободился из колонии в 2018 году.

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происшествия, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), алексей навальный, олег навальный, ив роше, россия