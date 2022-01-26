https://ria.ru/20220126/navalnyy-1769560719.html

Адвокат назвал причину, из-за которой Олега Навального объявили в розыск

Адвокат назвал причину, из-за которой Олега Навального объявили в розыск - РИА Новости, 26.01.2022

Адвокат назвал причину, из-за которой Олега Навального объявили в розыск

Поводом для объявления в розыск брата Алексея Навального Олега стал вывод о его отсутствии по месту проживания, а также неявка в инспекцию в течение месяца,... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T11:10

2022-01-26T11:10

2022-01-26T11:48

олег навальный

происшествия

москва

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

алексей навальный

ив роше

россия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Поводом для объявления в розыск брата Алексея Навального Олега стал вывод о его отсутствии по месту проживания, а также неявка в инспекцию в течение месяца, сообщил РИА Новости его адвокат Никос Параскевов.МВД РФ объявило в федеральный розыск Олега Навального, следует из базы данных ведомства. Ранее ФСИН обратилась в суд с требованием заменить ему условное наказание на реальное."В материале ФСИН указано, что к нему приезжали по месту жительства и не обнаружили там Олега. В материале также указано, что как минимум 30 дней Олег не является в инспекцию", - сказал собеседник агентства.По словам адвоката, этих оснований достаточно для объявления осуждённого в розыск. Однако он с выводами инспекции, представленными в направленных в суд материалах, не согласен."Из опроса соседки Олега Навального следует, что он уже год не проживает в квартире. Однако до вынесения приговора он находился под запретом определенных действий, а до этого - под домашним арестом, которые проводил по месту жительства", - заметил Параскевов.Преображенский суд Москвы в августе 2021 года приговорил Навального к году условного заключения по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. В октябре приговор вступил в законную силу.Как установил суд, из-за призывов Олега Навального и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, "создав угрозу массового заболевания". Навального приговорили к году условно, в октябре Мосгорсуд утвердил это решение.Сам Алексей Навальный попал в колонию как раз после того, как условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.У Олега Навального уже есть судимость: в 2014 году он вместе с братом Алексеем был осужден по делу о хищении 26 миллионов рублей у "Ив Роше". Алексей тогда получил три с половиной года условно, а Олег — такой же срок, но реального заключения, в колонии общего режима. Он освободился из колонии в 2018 году.

https://ria.ru/20220117/navalnyy-1768195646.html

https://ria.ru/20220125/spisok-1769394901.html

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олег навальный, происшествия, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), алексей навальный, ив роше, россия