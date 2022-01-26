https://ria.ru/20220126/navalnyy-1769554218.html

МВД объявило в федеральный розыск брата Алексея Навального

МВД объявило в федеральный розыск брата Алексея Навального - РИА Новости, 26.01.2022

МВД объявило в федеральный розыск брата Алексея Навального

МВД РФ объявило в федеральный розыск брата Алексея Навального Олега, следует из базы данных ведомства. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T10:37

2022-01-26T10:37

2022-01-26T10:43

алексей навальный

олег навальный

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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

ив роше

россия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. МВД РФ объявило в федеральный розыск брата Алексея Навального Олега, следует из базы данных ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь - не уточняется.Накануне РИА Новости рассказали в Люблинском суде Москвы, что ФСИН России попросила суд заменить Олегу Навальному год условного заключения реальным сроком. Заседание суда по этому вопросу пройдет 18 февраля.По приговору, из-за призывов Олега Навального и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, "создав угрозу массового заболевания".Сам Алексей Навальный попал в колонию как раз после того, как условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.У Олега Навального уже есть судимость: в 2014 году он вместе с братом Алексеем был осужден по делу о хищении 26 миллионов рублей у "Ив Роше". Алексей тогда получил три с половиной года условно, а Олег — такой же срок, но реального заключения, в колонии общего режима. Осужденный освободился из колонии в 2018 году.

https://ria.ru/20220117/navalnyy-1768195646.html

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алексей навальный, олег навальный, происшествия, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ив роше, россия