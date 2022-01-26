https://ria.ru/20220126/nato-1769697016.html
Генсек НАТО признал наличие серьезных разногласий с Россией
Генсек НАТО признал наличие серьезных разногласий с Россией - РИА Новости, 26.01.2022
Генсек НАТО признал наличие серьезных разногласий с Россией
Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал наличие серьезных разногласий с Россией, но именно поэтому считает диалог важным для урегулирования противоречий. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T21:53
2022-01-26T21:53
2022-01-26T22:30
нато
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йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал наличие серьезных разногласий с Россией, но именно поэтому считает диалог важным для урегулирования противоречий."Россия разорвала дипломатические отношения с НАТО, что делает наш диалог более сложным. Нам необходимо восстановить работу представительств в Москве и Брюсселе. Мы также в полной мере должны использовать существующие каналы связи между военными, для продвижения прозрачности и снижения рисков", - сказал он.Столтенберг добавил, что между альянсом и Россией "сохраняются серьезные разногласия"."Именно поэтому диалог становится еще более важным в этих условиях", - подчеркнул генсек.Столтенберг также указал на необходимость установки "гражданского канала связи для экстренных ситуаций".
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нато, россия, в мире, йенс столтенберг, москва, брюссель
21:53 26.01.2022 (обновлено: 22:30 26.01.2022)
Генсек НАТО признал наличие серьезных разногласий с Россией
Генсек НАТО Столтенберг признал наличие серьезных разногласий с Россией