https://ria.ru/20220126/nato-1769697016.html

Генсек НАТО признал наличие серьезных разногласий с Россией

Генсек НАТО признал наличие серьезных разногласий с Россией - РИА Новости, 26.01.2022

Генсек НАТО признал наличие серьезных разногласий с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал наличие серьезных разногласий с Россией, но именно поэтому считает диалог важным для урегулирования противоречий. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T21:53

2022-01-26T21:53

2022-01-26T22:30

нато

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в мире

йенс столтенберг

москва

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал наличие серьезных разногласий с Россией, но именно поэтому считает диалог важным для урегулирования противоречий."Россия разорвала дипломатические отношения с НАТО, что делает наш диалог более сложным. Нам необходимо восстановить работу представительств в Москве и Брюсселе. Мы также в полной мере должны использовать существующие каналы связи между военными, для продвижения прозрачности и снижения рисков", - сказал он.Столтенберг добавил, что между альянсом и Россией "сохраняются серьезные разногласия"."Именно поэтому диалог становится еще более важным в этих условиях", - подчеркнул генсек.Столтенберг также указал на необходимость установки "гражданского канала связи для экстренных ситуаций".

https://ria.ru/20220126/lavrov-1769622216.html

россия

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нато, россия, в мире, йенс столтенберг, москва, брюссель