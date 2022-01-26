https://ria.ru/20220126/nato-1769696285.html
НАТО усиливает присутствие в Балтийском и Черном море, заявил Столтенберг
НАТО усиливает присутствие в Балтийском и Черном море, заявил Столтенберг - РИА Новости, 26.01.2022
НАТО усиливает присутствие в Балтийском и Черном море, заявил Столтенберг
НАТО на фоне переговоров с Россией и в надежде на деэскалацию усиливает свое присутствие, в том числе в регионах Балтийского и Черного моря, сказал генсек... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T21:46
2022-01-26T21:46
2022-01-26T22:20
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БРЮССЕЛЬ, 26 янв – РИА Новости. НАТО на фоне переговоров с Россией и в надежде на деэскалацию усиливает свое присутствие, в том числе в регионах Балтийского и Черного моря, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе."Мы призываем Россию к незамедлительной деэскалации ситуации. НАТО уверена, что разногласия и напряженность должны регулироваться политически, а не силой или угрозой применения силы.", - сообщил он.Он добавил, что "в надежде на успех политических переговоров", НАТО "готовится к худшему". "Мы усиливаем свое присутствие, в том числе в регионах Балтийского и Черного моря", - отметил Столтенберг.Он также подчеркнул, что НАТО считает, что Россия в рамках деэскалации "должна вывести свои войска из Грузии, Украины и Молдавии".
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в мире, нато, черное море, россия, украина, йенс столтенберг
21:46 26.01.2022 (обновлено: 22:20 26.01.2022)
НАТО усиливает присутствие в Балтийском и Черном море, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг: альянс усиливает присутствие в Балтийском и Черном море