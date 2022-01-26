https://ria.ru/20220126/nato-1769696285.html

НАТО усиливает присутствие в Балтийском и Черном море, заявил Столтенберг

НАТО усиливает присутствие в Балтийском и Черном море, заявил Столтенберг - РИА Новости, 26.01.2022

НАТО усиливает присутствие в Балтийском и Черном море, заявил Столтенберг

НАТО на фоне переговоров с Россией и в надежде на деэскалацию усиливает свое присутствие, в том числе в регионах Балтийского и Черного моря, сказал генсек... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T21:46

2022-01-26T21:46

2022-01-26T22:20

в мире

нато

черное море

россия

украина

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 26 янв – РИА Новости. НАТО на фоне переговоров с Россией и в надежде на деэскалацию усиливает свое присутствие, в том числе в регионах Балтийского и Черного моря, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе."Мы призываем Россию к незамедлительной деэскалации ситуации. НАТО уверена, что разногласия и напряженность должны регулироваться политически, а не силой или угрозой применения силы.", - сообщил он.Он добавил, что "в надежде на успех политических переговоров", НАТО "готовится к худшему". "Мы усиливаем свое присутствие, в том числе в регионах Балтийского и Черного моря", - отметил Столтенберг.Он также подчеркнул, что НАТО считает, что Россия в рамках деэскалации "должна вывести свои войска из Грузии, Украины и Молдавии".

https://ria.ru/20220126/boy-1769596717.html

https://ria.ru/20220125/oruzhie-1769520073.html

черное море

россия

украина

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в мире, нато, черное море, россия, украина, йенс столтенберг