https://ria.ru/20220126/nato-1769695996.html

НАТО не откажется от принципа открытых дверей, заявил Столтенберг

НАТО не откажется от принципа открытых дверей, заявил Столтенберг - РИА Новости, 26.01.2022

НАТО не откажется от принципа открытых дверей, заявил Столтенберг

НАТО уважает как решение Грузии и Украины, желающих стать членами альянса, так и Швеции и Финляндии, которые желают остаться партнерами, сообщил генсек Йенс... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T21:42

2022-01-26T21:42

2022-01-26T22:25

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йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 26 янв – РИА Новости. НАТО уважает как решение Грузии и Украины, желающих стать членами альянса, так и Швеции и Финляндии, которые желают остаться партнерами, сообщил генсек Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе."Мы поддерживаем право каждой страны делать суверенный выбор. Мы уважаем решение Грузии и Украины, желающих стать членами альянса, но также Швеции и Финляндии, желающих оставаться близкими партнерами", - сообщил он.Столтенберг подчеркнул, что альянс не собирается отказываться от политики открытых дверей.

грузия

финляндия

швеция

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в мире, нато, грузия, йенс столтенберг, финляндия, швеция