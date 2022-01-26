https://ria.ru/20220126/nato-1769695738.html
НАТО предложила России установить прямую линию связи, заявил Столтенберг
НАТО предложила России установить прямую линию связи, заявил Столтенберг - РИА Новости, 26.01.2022
НАТО предложила России установить прямую линию связи, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО предлагает России возобновить работу представительств, а также продолжить диалог в рамках Совета Россия-НАТО. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T21:39
2022-01-26T21:39
2022-01-26T22:39
нато
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совет россия-нато
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БРЮССЕЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО предлагает России возобновить работу представительств, а также продолжить диалог в рамках Совета Россия-НАТО."Мы предлагаем возобновить работу представительств", - сообщил он. По его словам, "предложения НАТО для России могут быть полезными как для России, так и для союзников". При этом генсек подчеркнул, что альянс не собирается идти на компромисс по основным принципам, включая политику открытых дверей.Столтенберг подчеркнул, что НАТО предлагает обсуждать с Россией вопросы разоружения, прозрачности, размещения ракет, контроля над вооружениями, нераспространения.Также предлагается установить прямую гражданскую линию связи.
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нато, россия, йенс столтенберг, совет россия-нато
21:39 26.01.2022 (обновлено: 22:39 26.01.2022)
НАТО предложила России установить прямую линию связи, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг: альянс предложил России установить прямую линию связи