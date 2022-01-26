Соцпартия Молдавии выступила против углубления сотрудничества с НАТО
Соцпартия Молдавии выступила против углубления сотрудничества правительства с НАТО
Штаб-квартира НАТО
КИШИНЕВ, 26 янв – РИА Новости. Партия социалистов Молдавии требует, чтобы правительство отказалось от углубления сотрудничества с НАТО, поскольку это подрывает нейтральный статус республики, сообщила пресс-служба политсилы.
Правительство Молдавии 19 января утвердило индивидуальный план сотрудничества с НАТО на 2022-2023 годы, направленный на модернизацию системы безопасности страны. Министр иностранных дел, вице-премьер Молдавии Николай Попеску в понедельник обсуждал вопросы региональной безопасности с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Партия социалистов Молдавии выражает серьезную обеспокоенность в связи с игнорированием правительством нейтрального статуса нашей страны путем углубления сотрудничества с НАТО. Партия социалистов решительно выступает против подобных шагов правительства Молдавии и требует отказаться от действий, ведущих к подрыву суверенитета и нейтрального статуса нашей страны", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.
Социалисты считают, что, утвердив план сотрудничества с НАТО, руководство Молдавии тем самым одобрило расширение контроля альянса над вооруженными силами республики и предоставило ему информацию оборонного характера.
"Это абсолютно недопустимо для государства с нейтральным статусом. Мы возражаем против того, чтобы темой обсуждения с военным блоком, в который Молдавия не входит, были вопросы, касающиеся внутренней политики нашего государства", - подчеркивают социалисты.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения против вступления Молдавии в альянс.