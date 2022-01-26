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Соцпартия Молдавии выступила против углубления сотрудничества с НАТО
Соцпартия Молдавии выступила против углубления сотрудничества с НАТО - РИА Новости, 26.01.2022
Соцпартия Молдавии выступила против углубления сотрудничества с НАТО
Партия социалистов Молдавии требует, чтобы правительство отказалось от углубления сотрудничества с НАТО, поскольку это подрывает нейтральный статус республики,... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T12:09
2022-01-26T12:09
в мире
йенс столтенберг
кишинев
молдавия
нато
партия социалистов молдавии
николай попеску
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КИШИНЕВ, 26 янв – РИА Новости. Партия социалистов Молдавии требует, чтобы правительство отказалось от углубления сотрудничества с НАТО, поскольку это подрывает нейтральный статус республики, сообщила пресс-служба политсилы.Правительство Молдавии 19 января утвердило индивидуальный план сотрудничества с НАТО на 2022-2023 годы, направленный на модернизацию системы безопасности страны. Министр иностранных дел, вице-премьер Молдавии Николай Попеску в понедельник обсуждал вопросы региональной безопасности с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом."Партия социалистов Молдавии выражает серьезную обеспокоенность в связи с игнорированием правительством нейтрального статуса нашей страны путем углубления сотрудничества с НАТО. Партия социалистов решительно выступает против подобных шагов правительства Молдавии и требует отказаться от действий, ведущих к подрыву суверенитета и нейтрального статуса нашей страны", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.Социалисты считают, что, утвердив план сотрудничества с НАТО, руководство Молдавии тем самым одобрило расширение контроля альянса над вооруженными силами республики и предоставило ему информацию оборонного характера."Это абсолютно недопустимо для государства с нейтральным статусом. Мы возражаем против того, чтобы темой обсуждения с военным блоком, в который Молдавия не входит, были вопросы, касающиеся внутренней политики нашего государства", - подчеркивают социалисты.Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения против вступления Молдавии в альянс.
https://ria.ru/20220126/ukraina-1769542054.html
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в мире, йенс столтенберг, кишинев, молдавия, нато, партия социалистов молдавии, николай попеску
12:09 26.01.2022
 
Соцпартия Молдавии выступила против углубления сотрудничества с НАТО

Соцпартия Молдавии выступила против углубления сотрудничества правительства с НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира НАТО
Штаб-квартира НАТО - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира НАТО
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КИШИНЕВ, 26 янв – РИА Новости. Партия социалистов Молдавии требует, чтобы правительство отказалось от углубления сотрудничества с НАТО, поскольку это подрывает нейтральный статус республики, сообщила пресс-служба политсилы.
Правительство Молдавии 19 января утвердило индивидуальный план сотрудничества с НАТО на 2022-2023 годы, направленный на модернизацию системы безопасности страны. Министр иностранных дел, вице-премьер Молдавии Николай Попеску в понедельник обсуждал вопросы региональной безопасности с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
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"Партия социалистов Молдавии выражает серьезную обеспокоенность в связи с игнорированием правительством нейтрального статуса нашей страны путем углубления сотрудничества с НАТО. Партия социалистов решительно выступает против подобных шагов правительства Молдавии и требует отказаться от действий, ведущих к подрыву суверенитета и нейтрального статуса нашей страны", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.
Социалисты считают, что, утвердив план сотрудничества с НАТО, руководство Молдавии тем самым одобрило расширение контроля альянса над вооруженными силами республики и предоставило ему информацию оборонного характера.
"Это абсолютно недопустимо для государства с нейтральным статусом. Мы возражаем против того, чтобы темой обсуждения с военным блоком, в который Молдавия не входит, были вопросы, касающиеся внутренней политики нашего государства", - подчеркивают социалисты.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения против вступления Молдавии в альянс.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
Вчера, 20:54
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В миреЙенс СтолтенбергКишиневМолдавияНАТОПартия социалистов МолдавииНиколай Попеску
 
 
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