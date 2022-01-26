https://ria.ru/20220126/nakazanie-1769551717.html

Суд рассмотрит требование ФСИН о реальном сроке Олегу Навальному

Суд рассмотрит требование ФСИН о реальном сроке Олегу Навальному - РИА Новости, 26.01.2022

Суд рассмотрит требование ФСИН о реальном сроке Олегу Навальному

Люблинский суд Москвы 18 февраля рассмотрит требование ФСИН России о замене брату Алексея Навального Олегу условного заключения реальным по делу о... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T10:21

2022-01-26T10:21

2022-01-26T10:21

происшествия

москва

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

алексей навальный

олег навальный

ив роше

россия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Люблинский суд Москвы 18 февраля рассмотрит требование ФСИН России о замене брату Алексея Навального Олегу условного заключения реальным по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, сообщили РИА Новости в инстанции."Люблинский районный суд рассмотрит материал об отмене условного осуждения в отношении Навального Олега Анатольевича 18 февраля в 14 часов", - сказала собеседница агентства.ФСИН, по данным суда, аргументирует свое требование "неисполнением наложенных на осужденного обязанностей", но детали пока не раскрываются.Как установил суд, из-за призывов Олега Навального и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, "создав угрозу массового заболевания". Навального приговорили к году условно, в октябре Мосгорсуд утвердил это решение.Сам Алексей Навальный попал в колонию как раз после того, как условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.У Олега Навального уже есть судимость: в 2014 году он вместе с братом Алексеем был осужден по делу о хищении 26 миллионов рублей у "Ив Роше". Алексей тогда получил три с половиной года условно, а Олег — такой же срок, но реального заключения, в колонии общего режима. Он освободился из колонии в 2018 году.

https://radiosputnik.ria.ru/20210804/navalnyy-1744386745.html

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происшествия, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), алексей навальный, олег навальный, ив роше, россия