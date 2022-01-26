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Мужчине, залезшему на Крымский мост в Москве, выписали два протокола
Мужчине, залезшему на Крымский мост в Москве, выписали два протокола - РИА Новости, 26.01.2022
Мужчине, залезшему на Крымский мост в Москве, выписали два протокола
На мужчину, залезшего на Крымский мост в Москве, выписали административные протоколы о мелком хулиганстве и нарушении миграционных законов, он оказался... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T11:41
2022-01-26T11:41
2022-01-26T11:41
происшествия
таджикистан
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. На мужчину, залезшего на Крымский мост в Москве, выписали административные протоколы о мелком хулиганстве и нарушении миграционных законов, он оказался уроженцем Таджикистана, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Накануне днем мужчина забрался на верхушку Крымского моста и более часа провел там, отказываясь слезать. Уговорить спуститься его удалось только с третьей попытки."Во вторник в полицию был доставлен уроженец Таджикистана Умарджон Юлдошев после того, как залез на опору Крымского моста. На него составлены административные протоколы о мелком хулиганстве (20.1.1 КоАП) и нарушении миграционного законодательства (18.8 КоАП)", - сказал собеседник агентства. В полиции мужчина поведал, что решился на такой отчаянный шаг, так как ему не заплатили за работу на стройке.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, таджикистан, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Мужчине, залезшему на Крымский мост в Москве, выписали два протокола
Мужчине, залезшему на Крымский мост в Москве, выписали два административных протокола