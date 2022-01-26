https://ria.ru/20220126/mid-1769621295.html
Лавров отреагировал на инициативу Турчака о поставках вооружения ДНР и ЛНР
Лавров отреагировал на инициативу Турчака о поставках вооружения ДНР и ЛНР - РИА Новости, 26.01.2022
Лавров отреагировал на инициативу Турчака о поставках вооружения ДНР и ЛНР
Позиция России однозначна - необходимо строго выполнять минские соглашения, которые Украина саботирует, заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T15:08
2022-01-26T15:08
2022-01-26T23:29
в мире
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единая россия
сергей лавров
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Позиция России однозначна - необходимо строго выполнять минские соглашения, которые Украина саботирует, заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя инициативу секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака о поставках вооружений в ЛНР и ДНР.Ранее Турчак заявил, что Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания готовящейся Киевом военной агрессии."Здесь у нас однозначная позиция. Мы являемся сторонниками безусловного выполнения Минских договоренностей, которые Украина саботирует. Западные кураторы украинского режима заверяли нас, в том числе, американцы, кстати, на встрече Путина и Байдена в июне в Женеве, что они добьются выполнения Киевом его обязательств по комплексу мер, которые были в Минске в 2015 году подписаны, прежде всего в том, что касается обеспечения особого статуса Донбасса", - сказал Лавров журналистам."Исхожу из того, что это обязательство на западе лежит и он должен обеспечить выполнение Киевом Минских соглашений, тогда все вопросы отпадут", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20220126/ukraina-1769612470.html
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Лавров прокомментировал инициативу о поставках вооружения ДНР и ЛНР
Позиция России однозначна - необходимо строго выполнять минские соглашения, которые Украина саботирует, заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя инициативу секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака о поставках вооружений в ЛНР и ДНР.
Ранее Турчак заявил, что россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания готовящейся Киевом военной агрессии.
"Здесь у нас однозначная позиция. Мы являемся сторонниками безусловного выполнения минских договоренностей, которые Украина саботирует. Западные кураторы украинского режима заверяли нас, в том числе, американцы, кстати, на встрече Путина и Байдена в июне в Женеве, что они добьются выполнения Киевом его обязательств по комплексу мер, которые были в минске в 2015 году подписаны, прежде всего в том, что касается обеспечения особого статуса Донбасса", - сказал Лавров журналистам.
2022-01-26T15:08
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в мире, москва, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, единая россия, сергей лавров, россия
15:08 26.01.2022 (обновлено: 23:29 26.01.2022)
Лавров отреагировал на инициативу Турчака о поставках вооружения ДНР и ЛНР
Глава МИД Лавров: Запад заверял, что добьется выполнения Украиной Минских соглашений