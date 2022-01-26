https://ria.ru/20220126/donbass-1769615301.html

Турчак призвал помочь ЛНР и ДНР поставками отдельных видов вооружения

Турчак призвал помочь ЛНР и ДНР поставками отдельных видов вооружения - РИА Новости, 26.01.2022

Турчак призвал помочь ЛНР и ДНР поставками отдельных видов вооружения

Россия должна оказать самопровозглашенным Луганской и Донецкой народным республикам помощь в виде поставок отдельных видов вооружений, заявил секретарь... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T14:45

2022-01-26T14:45

2022-01-26T15:50

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андрей турчак

донецкая народная республика

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Россия должна оказать самопровозглашенным Луганской и Донецкой народным республикам помощь в виде поставок отдельных видов вооружений, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.По его словам, это необходимо для повышения обороноспособности ЛНР и ДНР и сдерживания военной агрессии, которую явно готовит Киев."Надо остановить киевский режим", — сказал Турчак.Он подчеркнул, что "Единая Россия" с огромной тревогой относится к накачиванию Украины западным летальным оружием, из-за чего усиливаются обстрелы республик Донбасса и гибнут мирные люди."А в это время западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению на Донбасс. Вооружают нацбаты, для которых герои — Бандера и Гитлер, а свастика — уважаемый знак", — сказал Турчак.В последние месяцы Запад постоянно обвиняет Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле на это заявляли, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.При этом сам Киев сосредоточил в Донбассе значительные силы: в ДНР заявили, что наблюдают присутствие у линии соприкосновения около 120 тысяч украинских военных, при этом туда все время поступает военная техника.Напряженность в регионе нагнетают США и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220126/ukraina-1769618433.html

https://ria.ru/20220126/ukraina-1769485113.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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